Пенсионеры в Молдове остаются без средств связи — их обрекают на одиночество: Тариф на стационарный телефон увеличился сразу в 7 раз

— Я решила отказаться от стационарного телефона, 500 леев в год — это много, тем более при условии, что я живу в селе не более 5−6 месяцев, — уточняет Галина Пасечник. — Есть старенький кнопочный мобильник, для общения с родными хватает. Мы в одной сети, и они всегда мне перезванивают. Внук мне кладёт на счёт 50 леев в месяц, так у меня ещё и остаётся. Но, как оказалось, с мобильника деньги воруют, я по-другому не могу это назвать. У меня было на счёте 28 леев, думаю, позвоню своим. Набираю номер, а в ответ — у-лю-лю. Позвонила соседке, — то же самое. Проверяю счёт, а у меня 2 бануцы. Куда всё делось? Я ни на какие платные предложения Молдчела не соглашалась, а деньги со счёта уплыли. И это не в первый раз.