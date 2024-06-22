Пенсионеры в Молдове остаются без средств связи — их обрекают на одиночество: Тариф на стационарный телефон увеличился сразу в 7 раз

Многие жители Молдовы, в частности, относящиеся к молодому поколению, уже давно не используют стационарную связь. А зачем, если есть мобильные телефоны с достаточно выгодными предложениями от операторов? Однако, люди пожилые, даже те, кому дети уже подарили мобильники, на всякий случай, «привязанные» телефоны сохраняют. Мало ли что? Но сейчас они стали массово от них отказываться.
— В холодное время года я живу в Кишинёве, у дочери, зимой в сельской местности сложно обогревать дом. Да и что там делать в это время года? В апреле приехала в село, телефон не работает, так каждый год. Пробовала дозвонится до операторов, куда там. Нажмите два, пять, четыре, введите номер телефона
В центральном офисе «Moldtelecom» подтвердили, что тариф повысился и никаких скидок для пенсионеров больше нет. Раньше они платили всего 6 леев в месяц и это была доступная сумма.
— Я решила отказаться от стационарного телефона, 500 леев в год — это много, тем более при условии, что я живу в селе не более 5−6 месяцев, — уточняет Галина Пасечник. — Есть старенький кнопочный мобильник, для общения с родными хватает. Мы в одной сети, и они всегда мне перезванивают. Внук мне кладёт на счёт 50 леев в месяц, так у меня ещё и остаётся. Но, как оказалось, с мобильника деньги воруют, я по-другому не могу это назвать. У меня было на счёте 28 леев, думаю, позвоню своим. Набираю номер, а в ответ — у-лю-лю. Позвонила соседке, — то же самое. Проверяю счёт, а у меня 2 бануцы. Куда всё делось? Я ни на какие платные предложения Молдчела не соглашалась, а деньги со счёта уплыли. И это не в первый раз.
В селе счёт можно пополнить только в магазине, а он не работает круглосуточно. Так пенсионерка осталась без связи на всю ночь и утро. А у неё сахарный диабет, гипертония и куча других болячек, которые люди накапливают к 85 годам. Галина Пасечник сказала, что знает о том, что в службу 112 можно звонить и без денег на счете, но очень бы не хотелось это проверять. И ещё, если раньше в таких ситуациях предлагали позвонить за счёт принимающей стороны (абонента), то ныне в ответ сплошное «улюлюкание».
Следует ожидать, что скоро начнётся волна отключений от стационарных телефонов. Несмотря на то, что одиноким пожилым людям хочется общения хотя бы по телефону, 500 леев в год — это для многих уже роскошь.
«Moldtelecom» — национальный оператор связи и крупнейшая в Молдове телекоммуникационная компания, и, монополист в этой сфере. Понятно, что сумма оплаты в 6 леев, установленная для пенсионеров, может уже слишком «устарела», но нельзя же поднимать оплату за услугу сразу в 7 раз! В конце концов, для определённой группы людей, например, одиноких пенсионеров и инвалидов, государство могло бы хотя бы частично компенсировать затраты на стационарную телефонию. «Moldtelecom», пока что, государственное предприятие.
Конечно, есть категория пенсионеров, которая активно использует мобильную связь и «сидит» на пакетах, в которые включён интернет. Речь идёт о людях, чьи дети и внуки живут за границей и общаться с ними выгоднее, а точнее, гораздо дешевле, при помощи социальных сетей. Но оплачивают эту роскошь родственники.
А что делать тем, кто одинок?