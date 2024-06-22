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В Москве закроют участок Большой кольцевой линии

МОСКВА, 22 июня. /ТАСС/. Участок Большой кольцевой линии (БКЛ) Московского метрополитена от станции «Деловой центр» до станций «Шелепиха» и «Хорошевская» закроют с 22 июня. Об этом сообщили на сайте мэра и правительства столицы.

Источник: Агентство «Москва»

«С 22 июня временно закроют участок “Деловой центр” — “Шелепиха” — “Хорошевская” Большой кольцевой линии метро. Его интегрируют в новую Рублево-Архангельскую линию. Для этого потребуется строительство новых тоннелей и замена инженерных систем. Приостановка движения поездов на время работ необходима для обеспечения безопасности пассажиров», — пояснили в мэрии.

Горожанам рекомендуют планировать поездки заранее и пользоваться Филевской и Солнцевской линиями метрополитена, Московским центральным кольцом, а также первым и четвертым Московскими центральными диаметрами.

«С 22 по 28 июня более 50 инспекторов центра обеспечения мобильности пассажиров будут дежурить на 18 станциях метро. Они помогут горожанам сориентироваться и построить альтернативные маршруты. На БКЛ будет осуществляться только кольцевое движение. В результате сократится время ожидания поездов и станет больше дополнительных пассажирских мест», — говорится в сообщении.

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