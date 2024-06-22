В Москве закроют участок Большой кольцевой линии

«С 22 по 28 июня более 50 инспекторов центра обеспечения мобильности пассажиров будут дежурить на 18 станциях метро. Они помогут горожанам сориентироваться и построить альтернативные маршруты. На БКЛ будет осуществляться только кольцевое движение. В результате сократится время ожидания поездов и станет больше дополнительных пассажирских мест», — говорится в сообщении.