Радий Хабиров в парке «Патриот» принял участие в акции «Свеча памяти».

22 июня наша страна отмечает День памяти и скорби. В военно-историческом парке «Патриот» имени Героя России Максима Серафимова прошла акция «Свеча памяти». В ней вместе с волонтерами и курсантами принял участие Глава Башкортостана Радий Хабиров.
Экспозицию выстроили из тысячи свечей в виде знаменитой фотографии «Комбат», которая стала символом Великой Отечественной войны.
«83 года назад вероломно началась самая страшная война в истории человечества. И самые большие потери, страдания и разрушения пришлись на долю Советского Союза, на долю жителей Советского Союза. В этой страшной войне погибло более 27 млн советских граждан — военнослужащих, стариков, детей, мирных жителей. И это на самом деле одна самых страшных трагедий. И самая большая боль в истории нашего народа».
Глава республики отметил, что мы гордимся нашей победой в Великой Отечественной войне.
«Мы не имеем права забывать День памяти и скорби, потому что он даёт нам силы, дает нам понять, в какой стране мы живём и какими были наши предки. Прошло совсем немного времени с момента Великой Победы, в следующем году будет 80 лет. Но опять наши ребята находятся на передовой. Вот с этой площади парка имени Максима Серафимова я лично отправил сотни ребят, добровольцев, которые воюют, где есть и погибшие. Но они воюют достойно, в том числе чтя память о Великой Победе, и за нас, за нашу страну. Сегодня у нас во многих муниципалитетах, городах, районах нашей республики проходят такие мероприятия, потому что память невозможно уничтожить, и эта память делает нас всех сильнее».
22 июня — День памяти и скорби по тем, кто в годы Великой Отечественной войны отдал свои жизни, защищая свободу и независимость нашей Родины. Утром 22 июня 1941 года нацистская Германия без объявления войны напала на Советский Союз, тем самым разделив жизнь миллионов людей на «до» и «после». Великая Отечественная война продолжалась 1418 дней и ночей и унесла жизнь более 27 миллионов советских граждан.
«Свеча памяти» — всероссийская акция, участники которой с 2009 года ежегодно зажигают свечи в честь погибших в Великой Отечественной войне 1941−1945 годов.
Из Башкирской АССР на фронты Великой Отечественной войны ушли более 710 тысяч солдат, около 300 тысяч из них погибли.