Радий Хабиров в парке «Патриот» принял участие в акции «Свеча памяти».

«Мы не имеем права забывать День памяти и скорби, потому что он даёт нам силы, дает нам понять, в какой стране мы живём и какими были наши предки. Прошло совсем немного времени с момента Великой Победы, в следующем году будет 80 лет. Но опять наши ребята находятся на передовой. Вот с этой площади парка имени Максима Серафимова я лично отправил сотни ребят, добровольцев, которые воюют, где есть и погибшие. Но они воюют достойно, в том числе чтя память о Великой Победе, и за нас, за нашу страну. Сегодня у нас во многих муниципалитетах, городах, районах нашей республики проходят такие мероприятия, потому что память невозможно уничтожить, и эта память делает нас всех сильнее».