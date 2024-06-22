Бастрыкин заявил о необходимости признать зверства нацистов геноцидом

8 мая документы о преступлениях нацистской Германии против жителей Донбасса в 1941—1942 годах рассекретили и передали в Донецкий музей Великой Отечественной войны специалисты управления ФСБ России по Донецкой Народной Республике (ДНР). Переданные в музей материалы будут использоваться для признания геноцида народа Донбасса нацистами и их пособниками из ОУН-УПА (признана в РФ экстремистской и запрещена) в годы войны.