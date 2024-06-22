Бастрыкин заявил о необходимости признать зверства нацистов геноцидом

«Ведь это весьма актуально сегодня, чтобы показать всему миру и еще раз напомнить, к каким трагическим последствиям приводит следование преступной идеологии», — сказал он.
Бастрыкин также отметил, что российские следователи устанавливают обстоятельства совершения преступлений нацистов и их пособников объективно и беспристрастно.
Накануне, 21 июня, глава СК РФ заявил о многозначности нежелания правительства Германии признать преступления фашизма геноцидом, а также сообщил, что были собраны доказательства планов нацистов истребить советский народ. Совокупный анализ подтвердил, что всё совершалось согласно преступному плану гитлеровского режима.
В тот же день стало известно, что суд в Твери признал преступления нацистов в годы ВОВ геноцидом народов СССР. Все установленные факты свидетельствуют о геноцидальной политике Третьего рейха по сокращению численности коренного населения и его тотальному ограблению на территории Калининской области.
1 апреля ФСБ рассекретила документы о подготовке абвером детей-сирот для диверсий. Документы Центрального архива ФСБ России показывают, как германские спецслужбы использовали советских подростков для совершения диверсионно-разведывательных действий в тылу частей Красной армии в годы Великой Отечественной войны. Подобные эпизоды в первые месяцы начала войны были выявлены Особыми отделами НКВД СССР.
8 мая документы о преступлениях нацистской Германии против жителей Донбасса в 1941—1942 годах рассекретили и передали в Донецкий музей Великой Отечественной войны специалисты управления ФСБ России по Донецкой Народной Республике (ДНР). Переданные в музей материалы будут использоваться для признания геноцида народа Донбасса нацистами и их пособниками из ОУН-УПА (признана в РФ экстремистской и запрещена) в годы войны.
В марте Россия потребовала от ФРГ официально признать блокаду Ленинграда и другие преступления Третьего рейха актом геноцида. Однако в мае стало известно о соответствующем отказе со стороны МИД Германии.