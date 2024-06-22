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Бастрыкин заявил о необходимости признать зверства нацистов геноцидом

Признание зверств нацистов геноцидом необходимо, чтобы напомнить миру, к каким последствиям приводит следование преступной идеологии. Об этом 22 июня в интервью «РИА Новости» заявил председатель Следственного комитета (СК) РФ Александр Бастрыкин.

Источник: Следственный комитет РФ

«Ведь это весьма актуально сегодня, чтобы показать всему миру и еще раз напомнить, к каким трагическим последствиям приводит следование преступной идеологии», — сказал он.

Бастрыкин также отметил, что российские следователи устанавливают обстоятельства совершения преступлений нацистов и их пособников объективно и беспристрастно.

Накануне, 21 июня, глава СК РФ заявил о многозначности нежелания правительства Германии признать преступления фашизма геноцидом, а также сообщил, что были собраны доказательства планов нацистов истребить советский народ. Совокупный анализ подтвердил, что всё совершалось согласно преступному плану гитлеровского режима.

В тот же день стало известно, что суд в Твери признал преступления нацистов в годы ВОВ геноцидом народов СССР. Все установленные факты свидетельствуют о геноцидальной политике Третьего рейха по сокращению численности коренного населения и его тотальному ограблению на территории Калининской области.

1 апреля ФСБ рассекретила документы о подготовке абвером детей-сирот для диверсий. Документы Центрального архива ФСБ России показывают, как германские спецслужбы использовали советских подростков для совершения диверсионно-разведывательных действий в тылу частей Красной армии в годы Великой Отечественной войны. Подобные эпизоды в первые месяцы начала войны были выявлены Особыми отделами НКВД СССР.

8 мая документы о преступлениях нацистской Германии против жителей Донбасса в 1941—1942 годах рассекретили и передали в Донецкий музей Великой Отечественной войны специалисты управления ФСБ России по Донецкой Народной Республике (ДНР). Переданные в музей материалы будут использоваться для признания геноцида народа Донбасса нацистами и их пособниками из ОУН-УПА (признана в РФ экстремистской и запрещена) в годы войны.

В марте Россия потребовала от ФРГ официально признать блокаду Ленинграда и другие преступления Третьего рейха актом геноцида. Однако в мае стало известно о соответствующем отказе со стороны МИД Германии.

СК
история