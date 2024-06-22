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Теплую и облачную погоду прогнозируют синоптики на Южном Урале в выходные

Теплую и облачную погоду прогнозируют синоптики в Челябинской области в выходные, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».

Сейчас в Ричмонде: +26° 2 м/с 65% 761 мм рт. ст. +24°

Так, днем 22 июня облачно с прояснением, местами прошумят кратковременные дожди, грозы, град. Ветер южной четверти 4−9 м/с, при грозах порывы до 13−18 м/с. Столбики термометров покажут плюс 26−31.

В Челябинске в субботу также возможен кратковременный дождь с грозой, плюс 27−29. В 6.30 утра в центре города плюс 21, влажность 75%, ветер юго-западный 1 м/с, атмосферное давление 730 мм ртутного столба.

В воскресенье облачно с прояснением, местами кратковременные дожди, грозы, на юге — сильные, плюс 25−30, ветер южной четверти 4−9 м/с.

Ощутимое понижение температуры воздуха в регионе прогнозируется в понедельник, 24 июня: днем плюс 21−26, на крайнем западе — до 18 градусов, локально будут идти сильные дожди с грозами и порывами ветра до 18 м/с.