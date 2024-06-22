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В Башкирию на выходных придет плохая погода

В Башкирию придет плохая погода. По прогнозам синоптиков Башгидромета, в республике на выходных ожидаются дожди и грозы.

Сейчас в Ричмонде: +26° 2 м/с 65% 761 мм рт. ст. +24°
Источник: ГОРОБЗОР.Ру

Так, 22 июня днем по республике пройдут кратковременные дожди, грозы, локально ливни, град. Ветер южный, юго-восточный с переходом на северо-восточный умеренный, днем при грозах ожидается шквалистое усиление ветра до сильного. Температура воздуха днем составит +24,+29°.

В воскресенье, 23 июня, так же ожидаются кратковременные дожди, местами сильные, грозы, днем локально град. Ветер северный с переходом на западный умеренный, местами шквалистое усиление до сильного. Температура воздуха ночью составит +12,+17°, днем +19,+24°.