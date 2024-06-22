В Башкирию на выходных придет плохая погода

Так, 22 июня днем по республике пройдут кратковременные дожди, грозы, локально ливни, град. Ветер южный, юго-восточный с переходом на северо-восточный умеренный, днем при грозах ожидается шквалистое усиление ветра до сильного. Температура воздуха днем составит +24,+29°.