В Башкирию на выходных придет плохая погода

Так, 22 июня днем по республике пройдут кратковременные дожди, грозы, локально ливни, град. Ветер южный, юго-восточный с переходом на северо-восточный умеренный, днем при грозах ожидается шквалистое усиление ветра до сильного. Температура воздуха днем составит +24,+29°.
В воскресенье, 23 июня, так же ожидаются кратковременные дожди, местами сильные, грозы, днем локально град. Ветер северный с переходом на западный умеренный, местами шквалистое усиление до сильного. Температура воздуха ночью составит +12,+17°, днем +19,+24°.