«Боль» лечат. Как учёные Кузбасса помогают улучшить экологическую ситуацию

— В первую очередь мы занимаемся проблемой восстановления техногенно нарушенных земель. И этим занимаются не только специалисты нашего центра, мы с учёными Института почвоведения и агрохимии СО РАН Новосибирска и Московского института стали и сплавов работаем над тем, как ускорить темпы восстановления почвенного и растительного покровов. Да, эти отвалы уже есть, и наша задача — ускорить процесс, чтобы они вписались в наш естественный ландшафт и не представляли опасности.