«Боль» лечат. Как учёные Кузбасса помогают улучшить экологическую ситуацию

Большой индустриальный регион — большие экологические проблемы. У Кузбасса их немало. И отрадно, что над их решением работают в том числе и учёные. В Новокузнецке два года назад создали центр «Геоэкология».
О том, над чем трудятся его специалисты, какие исследования проводят и как это поможет улучшить экологическую ситуацию в области, kuzbass.aif.ru рассказала директор центра Ирина Семина.
Воздух и вода.
Инна Сергеева, kuzbass.aif.ru: Ирина, почему вы стали заниматься наукой? Над чем сейчас работаете? Чем вам она интересна?
Ирина Семина: В детстве всегда хотела стать учителем и любила природу: наблюдать за ней, ходить в походы, путешествовать. Поэтому, когда встал выбор, куда пойти учиться, долго не раздумывала — поступила на естественно-географический факультет Новокузнецкого пединститута.
После окончания вуза немного поработала в школе, и меня пригласили в СибГИУ на кафедру открытых горных работ горного факультета. Здесь и стала заниматься вопросами рекультивации нарушенных земель. Эта проблема актуальна для открытых горных разработок. В 2011 году защитила кандидатскую диссертацию и по сей день занимаюсь вопросами восстановления растительного и почвенного покровов техногенных ландшафтов.
Я люблю свой город, уезжать никуда не собираюсь. И очень надеюсь, что результаты моей работы, научных исследований улучшат экологическую ситуацию в регионе. Да, это небольшая работа, но это мой вклад в экологию родного края.
— Расскажите о вашем центре «Геоэкология». Чем он занимается?
— Центр был создан в 2022 году при поддержке крупного металлургического холдинга. У нас несколько направлений работы. Во-первых, мы участвуем в формировании у обучающихся знаний и умений в области геоэкологии; в том числе проводим демонстрационный экзамен по стандартам чемпионата по профессиональному мастерству «Профессионалы» (компетенция — «Лабораторный химический анализ») по программам подготовки специалистов среднего звена.
Во-вторых, реализуем научно-исследовательскую деятельность: изучаем химсостав различных веществ (сталь, шлаки, ферроматериалы, отходы промпроизводства), исследуем объекты окружающей среды, уделяем внимание переработке техногенных отходов и т. д.
Геоэкология — это комплексное понятие. Главная её задача — изучение геосферных оболочек Земли под влиянием природных и техногенных факторов, а также охрана и рациональное использование природных ресурсов.
— Обозначьте топ ведущих мировых экопроблем. Характерны ли они для нашего региона? Какая главная экологическая боль нашей области?
— Это загрязнение атмосферного воздуха, истощение и загрязнение водных ресурсов, глобальное потепление, вырубка лесов, уменьшение биоразнообразия, утилизация отходов. Кузбасс — высокоразвитый индустриальный регион, все эти проблемы характерны и для него.
Однако основная боль — это загрязнение воздуха, ведь здесь сосредоточены крупные промышленные предприятия металлургической, угольной и химической областей. Другая актуальная проблема — нарушение земель из-за добычи угля открытым способом. По данным наших учёных, в Кузбассе нарушено около 150 тыс. га земель.
Есть и ещё одна немаловажная проблема — утилизация отходов горнометаллургического производства. Сегодня всеми этими проблемами активно занимаются и правительство страны, и власти региона. В области создан научно-образовательный центр мирового уровня, в котором учёные работают над решением проблем экологии.
Активно подключается к этой повестке бизнес. Наш город является участником федеральной программы «Чистый воздух».
Крупные промышленные предприятия модернизируют оборудование, осваивают новые технологии, которые направлены на снижение негативного воздействия на окружающую среду. Они не только регулярно отчитываются о проделанной работе, но и проводят экологические рейды для желающих на свои предприятия, где рассказывают и показывают, что сделали. Я не раз сама была их участником.
Решить сразу не получится.
— А можно ли вообще решить проблемы экологии, когда вокруг столько промышленных объектов?
— Конечно, за день, неделю и год их не решить. Но над ними уже давно работают учёные, созданы инновационные технологии, которые внедряются в производство. Я постоянно участвую в конференциях, бываю на экорапортах, слушаю доклады промпредприятий.
Ситуация понемногу улучшается — снижаются выбросы в атмосферу, рекультивируются земли. В прошлом году при поддержке крупной угольной компании совместно с образовательными и научными организациями создали научно-образовательный экологический полигон на разрезе. Мы будем отрабатывать здесь разные технологии восстановления растительности, почв после их техногенного нарушения.
Наиболее эффективные и экологически обоснованные решения будем применять на отвалах. Уже высадили здесь более 5 тыс. лесных культур — зафиксирована приживаемость растений более 90%. Считаю, что только в тандеме наука — бизнес можно создать инновационные продукты, а потом успешно внедрить их на производстве. Сегодня такие предприятия есть, но хотелось бы, чтобы их было больше.
— Какие экологические проблемы нашего города сегодня в центре внимания учёных вашего центра?
— В первую очередь мы занимаемся проблемой восстановления техногенно нарушенных земель. И этим занимаются не только специалисты нашего центра, мы с учёными Института почвоведения и агрохимии СО РАН Новосибирска и Московского института стали и сплавов работаем над тем, как ускорить темпы восстановления почвенного и растительного покровов. Да, эти отвалы уже есть, и наша задача — ускорить процесс, чтобы они вписались в наш естественный ландшафт и не представляли опасности.
Также в центре нашего внимания с учёными Московского института стали и сплавов проблема использования отходов и материалов металлургического и угольного производств — мы работаем над созданием почвогрунтов на основе золошлаков и окисленных углей. Занимаемся измерением объёмов поглощения углекислого газа из атмосферы техногенными почвами и растениями на отвалах. Исследуем технологию очистки сточных вод с использованием фитотехнологий. Будем проводить эксперимент с посадкой особых водных растений сначала в лабораторных условиях, а потом на промышленном предприятии.
Важно разъяснять.
— Ирина, как думаете, нужно ли популяризировать науку? Либо наука всё же для тех, кто в ней разбирается?
— Конечно, это нужно делать. Мы, горожане, знаем обо всех экологических проблемах нашего региона: видим и свалки, и отвалы, чувствуем загрязнение воздуха. Поэтому учёным очень важно рассказывать, какие исследования ведутся у нас для решения этих проблем, какие результаты уже есть. Когда люди будут слышать, что работа идёт, будут чувствовать себя комфортнее и безопаснее.
Например, проблема загрязнения атмосферного воздуха. Важно рассказывать о том, что мы живём в особых климатических условиях, которые способствуют накоплению в воздухе вредных веществ: это резко континентальный климат, большая часть промышленных выбросов загрязняющих веществ не рассеивается в воздухе, особое географическое положение — в Кузнецкой котловине.
Да, крупные промпредприятия уделяют теме экологии особенное внимание. Но есть ещё и частный сектор. Здесь уже власти ведут работу — реализуют программу газификации. Рассказывать обо всём этом нужно на телевидении, в газетах, журналах, на форумах и конференциях.
Мы планируем проводить для горожан открытые мероприятия, куда будем приглашать учёных, известных спикеров, которые занимаются фундаментальными и прикладными исследованиями.
— Идёт ли в науку молодёжь? Интересна ли ей тема экологии?
— Посмотрела, как к нам в аспирантуру идёт молодёжь — да, очень активно, тема экологии ей интересна. Привлекать молодых ребят нужно уже на этапе обучения в вузе — давать возможность участвовать в реальных научных проектах. И тут очень важно педагогическое мастерство наших преподавателей.
Учёные сегодня хорошо мотивированы: есть поддержка на уровне правительства РФ, региона, бизнеса. Но для эффективного научного решения экологических проблем нужно постоянно улучшать материально-техническую базу: приобретать уникальное оборудование, приборы, которые позволят вести серьёзные научные исследования.