У православных наступила Троицкая родительская суббота — поминают всех «от начала века» усопших

Церковь рекомендует в этот день посетить места захоронения умерших родственников. Но нельзя грустить, следует вспомнить все хорошее, связанное с человеком, поблагодарить его. Можно помолиться о прощении грехов усопших и просить Божию милость для них. Возложение цветов на могилы и зажжение свечей также приветствуются. Поминальные угощения на могилу лучше не приносить.