У православных наступила Троицкая родительская суббота — поминают всех «от начала века» усопших

В церковном календаре существует семь поминальных дней и только две Вселенские субботы — Мясопустная и Троицкая.
Главное, что нужно сделать, говорят священнослужители, — заказать в храме ежедневное молитвенное поминовение продолжительностью 40 дней, Сорокоуст.
Троицкая родительская суббота: как поминать усопших, строгие запреты и народные традиции.
Церковь рекомендует в этот день посетить места захоронения умерших родственников. Но нельзя грустить, следует вспомнить все хорошее, связанное с человеком, поблагодарить его. Можно помолиться о прощении грехов усопших и просить Божию милость для них. Возложение цветов на могилы и зажжение свечей также приветствуются. Поминальные угощения на могилу лучше не приносить.
Еще со времен Древней Руси важными поминальными блюдами считались кутья и блины, которые на Родительскую субботу можно готовить с разными начинками. Можно добавить блюда традиционной русской кухни: борщ или солянку, пирог с рыбой и яйцом, запеченный картофель, холодец. Из напитков допускается квас или кисель.
В поминальную субботу не принято устраивать шумные мероприятия и вечеринки, так как этот день посвящен поминовению усопших. Троицкая суббота предназначена для духовной жизни и укреплении веры, поэтому лучше отложить все материальные заботы, посвятить время молитве. Важно избегать конфликтов и споров.
В ночь перед Родительской субботой покойники могут прийти во сне. Такие сны считаются вещими, а слова, которые были сказаны усопшими родственниками, обычно несут характер или пророчества, или предостережения.
Если в поминальную субботу стоит жара — лето будет засушливым и знойным, а дождь сулит хороший урожай. Заметить радугу считалось у предков хорошей приметой, сулящей удачу.
В этом году Троицкая родительская суббота совпала с траурной датой — днем начала Великой Отечественной войны.