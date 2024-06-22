В Прокопьевске ищут без вести пропавшую 16-летнюю девочку

Кузбасские полицейские ищут 16-летнюю Алену Меркурьеву, которая пропала в Прокопьевске. Девочка вышла из дома около 19 часов 20 июня и до сих пор не вернулась.
На вид Алене 16 лет, ростом 165−170 см, худощавого телосложения с русыми волосами. Она была одета в чёрные штаны, чёрный топ, чёрно-белую рубашку в клетку и чёрные кроссовки в сетку.
Полицейские просят граждан, которым что-либо известно о местонахождении прокопчанки, сообщить об этом в дежурную часть отдела полиции «Тырган» ОМВД России по г. Прокопьевску по телефону: 8-(3846)-62−25−83 или 02 (102 с мобильного).