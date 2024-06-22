Во Владивостоке построят набережную вдоль всего Амурского залива

Создание единой набережной Амурского залива коснется и расположенного рядом Юбилейного пляжа, который недавно изъяли сбежавшего из страны олигарха Дмитрия Дремлюги. Как сообщили в администрации города, сейчас решается вопрос по передаче этой территории в собственность города, после чего здесь наведут порядок с многочисленными коммерческими строениями, заполняющими пляж и набережную.