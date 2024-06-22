Во Владивостоке построят набережную вдоль всего Амурского залива

Во Владивостоке появится единая набережная вдоль всего Амурского залива от Академического парка до Токаревского маяка. Ее создадут в рамках реализации мастер-плана столицы Приморья до 2030 года, сообщает «Комсомольская правда — Владивосток» со ссылкой на администрацию города.
Сейчас ведутся работы второго этапа реконструкции Спортивной набережной, которая станет частью единого комплекса. На это администрации города выделен специальный казначейский кредит из федерального бюджета.
«Второй этап ремонта набережной Спортивной гавани — часть реализации большого проекта по созданию единой набережной вдоль Амурского залива. Она предусмотрена мастер-планом развития Владивостока. Провести ремонт позволила поддержка федерального правительства. Город получил специальный казначейский кредит, на средства которого и проходят работы. Концепция второго этапа предусматривает появление полноценного парка у моря с множеством зеленых зон. Это знаковое время для горожан и туристов, которое станет еще лучше после реконструкции», — рассказала «КП» начальник управления городской среды Анна Джура.
Создание единой набережной Амурского залива коснется и расположенного рядом Юбилейного пляжа, который недавно изъяли сбежавшего из страны олигарха Дмитрия Дремлюги. Как сообщили в администрации города, сейчас решается вопрос по передаче этой территории в собственность города, после чего здесь наведут порядок с многочисленными коммерческими строениями, заполняющими пляж и набережную.