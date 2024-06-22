Последняя весточка с фронта. Сотрудница МВД находит вещи павших солдат

«Ты прикасаешься руками к истории войны. Поскольку у меня есть определённый опыт и знания в области судебной медицины, я знаю примерный возраст погибшего бойца. Мужчина это был или женщина, каков характер полученных ранений. Воображение дорисовывает картину трагического события. И ты понимаешь, что перед тобой даже не твои ровесники, а ровесники твоих детей. И это очень отрезвляет. Молодые ребята, которые с нами ездят на “Вахту памяти”, возвращаются другими людьми. На жизнь смотришь несколько иначе. Начинаешь её больше ценить. Мир, который у нас есть. По-другому теперь звучит слово Победа. Оно приобретает объём, какой-то собственный глубинный смысл», — поделилась Екатерина Котельникова.