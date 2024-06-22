Последняя весточка с фронта. Сотрудница МВД находит вещи павших солдат

83 года назад началась Великая Отечественная война. Но до сих пор судьба некоторых бойцов остаётся загадкой для родных. Чтобы закрыть эти пробелы, волонтёры каждый год отправляются на «Вахту памяти» по местам боёв. Поисковые работы помогают поставить точки в историях пропавших без вести.
22 июня 2023 г. в Перми, на Егошихинском кладбище у мемориала «Скорбящая», Екатерина Савина получила из рук бойца поискового отряда «ПермичЪ», подполковника внутренней службы регионального МВД Екатерины Котельниковой медальон своего прадеда ─ солдата Рабоче-крестьянской Красной армии Матвея Максимовича Чёпурова, погибшего в июле 1941 г. в Невельском районе Псковской области.
«Это событие — результат нелёгкого труда нескольких десятков добровольцев: как взрослых и опытных людей, так и совсем юных ребят, работающих в экспедиционном и архивном поиске ради сохранения памяти о Великой Отечественной войне», — отметила Екатерина Котельникова.
Практически в эти же минуты в другом городе Пермского края ─ Кунгуре ─ в музее славы при местном сельскохозяйственном колледже родные Сидора Николаевича Падукова со слезами на глазах приняли из рук поисковиков медальон деда, погибшего, как и его однополчанин, в 1941 г. всё в том же Невельском районе Псковской области.
В двух городах, Перми и Кунгуре, под звуки метронома люди разных возрастов, профессий склонили головы в память о героях, отдавших в годы Великой Отечественной войны свою жизнь ради мирного будущего своих потомков.
Семейное дело
Екатерина Котельникова — начальник отдела по эксплуатации автоматизированных дактилоскопических информационных систем информационного центра ГУ МВД России по Пермскому краю. В 2019 г. её 14-летний сын Вячеслав вступил в поисковый отряд «Вертикаль» Чердынского городского округа. Родители одобрили поступок юноши и не побоялись отпустить его в экспедицию по поиску останков бойцов, погибших в годы войны. Вернулся Слава обратно воодушевлённым. Его рассказы об экспедиции так захватили родных, что на следующий год компанию сыну составил муж Екатерины Алексей. А позже в свою первую экспедицию по увековечению памяти погибших защитников Отечества в Карелию поехала и Екатерина. Причём всю экипировку она купила за свой счёт. На тот момент майор полиции, начальник уголовного розыска отдела МВД России по Чердынскому городскому округу взяла отпуск на время поездки.
«В Карелии, в районе озера Айталамби, велись лесозаготовки. От работы тяжёлой техники на поверхность из земли стали проступать фрагменты человеческих останков. Местные поисковики подняли архивы. Им удалось установить, что они принадлежат солдатам Рабоче-крестьянской Красной армии, погибшим в годы Великой Отечественной войны. Как выяснилось, техника работала на месте госпитальных захоронений медико-санитарного батальона. Лесозаготовительные работы прекратили до полного переноса останков героев на кладбище у мемориала в ст. Раменцы», — рассказала Екатерина.
Прошло около 80 лет с момента кровопролитных боев. На огромной территории предстояло найти захоронения солдат и идентифицировать останки пропавших без вести. Тогда со всей России на «Вахту памяти» съехались около 500 поисковиков. И вот уже пять лет работа в Карелии продолжается.
Опыт пригодился
«Сначала мы (поисковики) определяем границы территории неучтённого воинского захоронения. Для этого используем различные приспособления, в том числе глубинные щупы, которые являются незаменимым инструментом для поиска и обследования. Его наконечником протыкаем грунт и с помощью полученного звука определяем, что находится на глубине полутора метров: камень, кость, дерево или песок. Для его использования нужен опыт и сноровка. После того как границы захоронения определены, мужчины перебрасывают грунт и камни с его территории. Когда начинают проступать останки, к эксгумации приступают женщины. Работая археологическим способом (кисточками и совочками), поисковики находят и поднимают останки бойцов, личные вещи, остатки снаряжения», — пояснила Екатерина.
Останки поисковики складывают в мешки, затем переносят в гробы. В конце «Вахты памяти», которая обычно длится две недели, проходит торжественное захоронение на воинском мемориале у ст. Раменцы. Каждый год на мраморную стену наносятся новые имена героев, павших в боях, останки которых нашли волонтёры.
«Ты прикасаешься руками к истории войны. Поскольку у меня есть определённый опыт и знания в области судебной медицины, я знаю примерный возраст погибшего бойца. Мужчина это был или женщина, каков характер полученных ранений. Воображение дорисовывает картину трагического события. И ты понимаешь, что перед тобой даже не твои ровесники, а ровесники твоих детей. И это очень отрезвляет. Молодые ребята, которые с нами ездят на “Вахту памяти”, возвращаются другими людьми. На жизнь смотришь несколько иначе. Начинаешь её больше ценить. Мир, который у нас есть. По-другому теперь звучит слово Победа. Оно приобретает объём, какой-то собственный глубинный смысл», — поделилась Екатерина Котельникова.
Вечером, сидя у костра, обсудив планы на будущий день, изучив карты поиска, архивные дела, поговорив с родными по телефону, поисковики проваливаются в глубокий сон без сновидений. Впереди их ждёт новый насыщенный день.
«Безусловно, опыт службы в полиции помогает мне не только в непосредственной волонтёрской работе. В экспедиции возникают различные ситуации, иногда приходится медицинскую и психологическую помощь оказывать. Был случай, когда группа ребят в лесах Карелии потерялась. Тогда я использовала свой опыт розыска пропавших без вести в тайге Пермского края. Пока на место прибыла следственно-оперативная группа местного отдела полиции, у нас весь процесс уже был организован. Все нашлись», — рассказала Екатерина.
94 бойца
В 2022 г. муж Екатерины Алексей в составе сводного поискового отряда Пермского края выехал в Псковскую область для проведения работ в местах боёв 112 стрелковой дивизии, сформированной в Пермской области в 1939 г. Перед началом войны дивизия была переброшена к западной границе. В июле 1941 г. под городом Невель дивизия попала в окружение и понесла большие потери. До сих пор тысячи её бойцов и командиров значатся пропавшими без вести.
Весной 2022 г. совместными усилиями поисковиков обнаружены и подняты 94 бойца, найдены 28 солдатских медальонов, установлены имена 12 бойцов, из них пятеро — выходцы из Кунгурского и Суксунского районов Пермского края.
В санитарном захоронении обнаружены 62 бойца, из 15 найденных при них медальонов удалось прочитать восемь. Все они из Прикамья.
В захоронении работали поисковики из сводного поискового отряда Пермского края, в число которых входил муж Екатерины Котельниковой. А вот найти родных солдат по медальонам удалось самой Екатерине, которая находилась в тысячах километрах от места экспедиции. К тому времени Екатерина Александровна перевелась в региональное МВД.
«Я была в отпуске в Чердыни. Ребята прислали мне фотографию вкладыша медальона. Всё, что удалось прочитать, — фамилию, имя, отчество и адрес: “г. Кунгур, Степана Разина, 35. Чёпуровой Ольге … силовне”, — вспоминает Екатерина.
И тут пригодились навыки, полученные на службе во время поиска пропавших людей. Екатерина Котельникова нашла правнучку Матвея Максимовича Чёпурова — Екатерину, а также родственников Сидора Николаевича Падукова.
«Есть ощущение единения, причастности к одному большому делу по возвращению имени солдата. Семья, которая в своё время получила уведомление о том, что их родственник пропал без вести, не в полной мере могла ощутить радость Победы. Это сейчас у нас одинаковое отношение ко всем участникам, а тогда это было далеко не так. Ведь вопросы оставались. А вдруг он перешёл на сторону врага? Сдался в плен? Когда мы говорим их близким, что их дед погиб на поле боя, подкрепляем документальными фактами, то наступает какая-то завершённость. Может, это и громкие слова, но поисковики будто возвращают честь герою и семье. И мы радуемся, когда удаётся вернуть солдата на малую родину или передать его вещи родным», — рассказала Екатерина Котельникова.