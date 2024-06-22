Топ-5 новостей в Молдове на 22 июня

1. Пенсионеры в Молдове остаются без средств связи — их обрекают на одиночество: Тариф на стационарный телефон увеличился сразу в 7 раз.
2. «Хорошим людям» можно все — даже прославлять фашизм: Если бы на митинге PAS оппозиция позволила себе хоть десятую часть того, что вытворяют провокаторы на ее акциях протеста, давно уже завели бы дело по статье «Экстремизм».
3. Пришла беда, откуда не ждали: В Молдове может появиться тигровый комар, передающий серьезные заболевания.
4. Ведь мы этого достойны: 14 «достижений» PAS, за которые Молдову будут принимать в Евросоюз.
5. Скончался Спиридон Вангели — «отец Гугуцэ»: Великий молдавский сказочник, потому что создал Вселенную, в которой так хочется и так уютно жить".