Проезд в муниципальном транспорте подорожает с 1 июля

«Новая стоимость проезда составит 30 рублей. Повышение связано с ростом цен на ГСМ, запчасти и зарплат работников», — рассказали «АиФ-Иркутск» в городской администрации. Ещё одна причина — выросшая разница между реальной стоимостью проезда и тем, сколько платят пассажиры. Эту разницу компенсируют из областного бюджета. По словам представителей мэрии, себестоимость проезда в трамвае или троллейбусе — около 60 рублей. В коммерческих автобусах проезд стоит от 30 до 35 рублей в зависимости от маршрута.