Учёный Семина назвала топ ведущих экологических проблем

У Кузбасса как индустриального региона немало экологических проблем. Директор центра «Геоэкология» Ирина Семина назвала kuzbass.aif.ru топ ведущих мировых экологических проблем и сказала, какие из них относятся к Кемеровской области.
«Это загрязнение атмосферного воздуха, истощение и загрязнение водных ресурсов, глобальное потепление, вырубка лесов, уменьшение биоразнообразия, утилизация отходов. Кузбасс — высокоразвитый индустриальный регион, все эти проблемы характерны и для него», — говорит специалист.
Однако основной «болью» она считает загрязнение воздуха, потому что в регионе сосредоточены крупные промышленные предприятия металлургической, угольной и химической областей, и нарушение земель из-за добычи угля открытым способом (в Кузбассе около 150 тыс. га земель нарушено).
Ирина Семина добавляет, что эти проблемы не решить даже за год, но над ними давно работают учёные, и ситуация немного меняется в лучшую сторону.