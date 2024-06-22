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Жаркую погоду пообещали в мегаполисах Казахстана сегодня

Синоптики рассказали, какая погода ожидается в Астане, Алматы и Шымкенте в субботу, 22 июня. Прогноз погоды опубликован на портале OpenWeather.

Сейчас в Ричмонде: +24° 4 м/с 69% 761 мм рт. ст. +24°
Источник: Getty Images

Сегодня в Алматы ожидается пасмурная погода. Температура днем поднимется до +30 градусов, а ночью опустится до +24 градусов. Скорость ветра составит 4,1 м/с.

Жителям Астаны прогнозируют ясную погоду без осадков. Днем воздух прогреется до +29 градусов, ночью температура снизится до +17 градусов. Скорость ветра — 5,3 м/с.

В Шымкенте сегодня ожидается ясная погода без осадков. В дневное время столбики термометров поднимутся до +38 градусов, ночью опустятся до +23 градусов. Скорость ветра будет на уровне 3,2 м/с.