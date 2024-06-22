Врач Жиляева рассказала, сколько надо двигаться для сохранения здоровья

«ВОЗ выделяет три возрастные категории, для каждой из которых предусмотрены свои нормы и рекомендации по физической активности. Детям и подросткам (5−17 лет), например, нужно активно двигаться не менее 60 минут ежедневно, большая часть этого времени должна отводиться на аэробные занятия: бег, прыжки, подвижные игры», — говорит врач.