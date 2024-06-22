Врач Жиляева рассказала, сколько надо двигаться для сохранения здоровья

Низкая физическая активность является самостоятельным фактором риска развития ожирения, сахарного диабета 2 типа, гипертонии, ишемии, рака толстой и прямой кишки, рака молочной железы у женщин. Кандидат медицинских наук Тамара Жиляева объясняет kuzbass.aif.ru, сколько нужно двигаться человеку, чтобы сохранить здоровье.
«ВОЗ выделяет три возрастные категории, для каждой из которых предусмотрены свои нормы и рекомендации по физической активности. Детям и подросткам (5−17 лет), например, нужно активно двигаться не менее 60 минут ежедневно, большая часть этого времени должна отводиться на аэробные занятия: бег, прыжки, подвижные игры», — говорит врач.
Взрослые люди (18−64 года) должны посвящать физической активности средней интенсивности не менее 150 минут в неделю, высокой интенсивности — не менее 75 минут в неделю. Речь идёт про аэробные и анаэробные упражнения.
Пожилые люди (65+ лет) должны следовать тем же рекомендациям и обязательно включить в свой режим дня упражнения на равновесие — они помогут избежать падений. Уровень активности следует подбирать с учётом состояния здоровья и имеющихся противопоказаний. Подробнее о рекомендациях мы написали здесь.