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Прокуратура потребовала сделать перерасчёт за мусор

Ведомство возбудит дело по статье о нарушении нормативов обеспечения населения коммунальной услугой.

Источник: Аргументы и факты

Прокуратура Владивостока потребовала от регионального экологического оператора провести перерасчёт начислений за вывоз мусора в связи с некачественно оказываемой услугой. Об этом сообщает пресс-служба надзорного ведомства.

Прокуратура провела проверку многочисленных обращений горожан, которые жаловались на несвоевременный вывоз мусора. Ведомство выдало предписание ПЭО немедленно устранить замечания.

После вмешательства прокуратуры с территории Владивостока вывезено уже более 800 тонн отходов. Сейчас решается вопрос о возбуждении дела по статье, которая предусматривает ответственность за нарушение нормативов обеспечения населения коммунальной услугой.

Прокуратура
ЖКХ