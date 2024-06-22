Прокуратура потребовала сделать перерасчёт за мусор

Прокуратура Владивостока потребовала от регионального экологического оператора провести перерасчёт начислений за вывоз мусора в связи с некачественно оказываемой услугой. Об этом сообщает пресс-служба надзорного ведомства.
Прокуратура провела проверку многочисленных обращений горожан, которые жаловались на несвоевременный вывоз мусора. Ведомство выдало предписание ПЭО немедленно устранить замечания.
После вмешательства прокуратуры с территории Владивостока вывезено уже более 800 тонн отходов. Сейчас решается вопрос о возбуждении дела по статье, которая предусматривает ответственность за нарушение нормативов обеспечения населения коммунальной услугой.