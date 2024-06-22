В Иркутске осудили 18-летнего любителя криптовалюты на полтора года колонии

Как установило следствие, в ноябре 2023 года к молодому человеку обратился 35-летний знакомый с просьбой помочь вывести деньги с криптовалютного кошелька. Доверившись новоиспеченному «помощнику», мужчина перевел ему всю сумму. Однако вместо того, чтобы выполнить обещание, 18-летний иркутянин распорядился деньгами по-своему — обналичил их и потратил.