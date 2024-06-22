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В Иркутске осудили 18-летнего любителя криптовалюты на полтора года колонии

Кировский районный суд Иркутска вынес приговор по уголовному делу в отношении 18-летнего местного жителя.

Источник: Соцсети

Он признан виновным в краже 543 тысяч рублей. Об этом сообщает ГУ МВД России по региону.

Как установило следствие, в ноябре 2023 года к молодому человеку обратился 35-летний знакомый с просьбой помочь вывести деньги с криптовалютного кошелька. Доверившись новоиспеченному «помощнику», мужчина перевел ему всю сумму. Однако вместо того, чтобы выполнить обещание, 18-летний иркутянин распорядился деньгами по-своему — обналичил их и потратил.

Ущерб от действий молодого человека составил 543 тысячи рублей. Суд признал молодого человека виновным в краже, совершенной в крупном размере, и приговорил к одному году и восьми месяцам лишения свободы в колонии общего режима. Приговор не вступил в законную силу.