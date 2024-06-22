Мемориальную доску в честь Игоря Чеботарёва открыли в Хабаровске

Накануне Дня памяти и скорби в Перинатальном центре состоялась торжественная церемония открытия мемориальной доски памяти сотрудника Игоря Чеботарева, погибшего в ходе СВО, сообщает ИА ИА AmurMedia со ссылкой на Telegram-канал (18+) КГБУЗ «Перинатальный центр» имени профессора Г. С. Постола министерства здравоохранения Хабаровского края".
Игорь Игоревич окончил Приамурский государственный университет имени Шолом-Алейхема по специальности «Юриспруденция» и с 2019 года работал в Перинатальном центре юристом.
В сентябре 2022 года он призван на военную службу по мобилизации, которую проходил в должности командира взвода мотострелкового полка, воинское звание — лейтенант. С декабря 2022 года защищал Родину непосредственно в зоне проведения СВО на территории ДНР. Награжден медалью «Участнику специальной военной операции». В апреле 2024 года погиб при выполнении воинского долга в селе Новомихайловка Марьинского района ДНР. Указом Президента России награжден посмертно Орденом Мужества.
В церемонии открытия мемориальной доски приняли участие родители и родственники героя, военный комиссар Кировского и Краснофлотского района г. Хабаровска, главный врач Юрий Николаевич Бердаков, администрация и сотрудники КГБУЗ «Перинатальный центр».
"От лица всего коллектива Перинатального центра выражаем искренние соболезнования родным и близким Игоря Игоревича. Мы навсегда запомним его как очень ответственного, доброго, отзывчивого человека, который всегда был готов прийти на помощь и не боялся трудностей, — рассказали коллеги Игоря Чеботарёва.