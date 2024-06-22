Мемориальную доску в честь Игоря Чеботарёва открыли в Хабаровске

В сентябре 2022 года он призван на военную службу по мобилизации, которую проходил в должности командира взвода мотострелкового полка, воинское звание — лейтенант. С декабря 2022 года защищал Родину непосредственно в зоне проведения СВО на территории ДНР. Награжден медалью «Участнику специальной военной операции». В апреле 2024 года погиб при выполнении воинского долга в селе Новомихайловка Марьинского района ДНР. Указом Президента России награжден посмертно Орденом Мужества.