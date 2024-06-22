В Башкирии назвали число жителей, состоящих на учете у нарколога

Согласно данным ведомства, всего в России под диспансерным наблюдением находятся более 1,5 млн человек с наркологическими расстройствами. Больше всего таких пациентов в Московской области (95 884), Москве (64 424), Нижегородской области (53 199) и Татарстане (50 426). Меньше всего наркоманов находятся на учете в Ненецком автономном округе (862), Ингушетии (1 415), Алтае (1 903) и Чечне (2 030).