Ричмонд
+23°
ясно
Политика
Экономика
Общество
События
Все сервисы
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Башкирии назвали число жителей, состоящих на учете у нарколога

На учете у нарколога в Башкирии состоят более 38 тыс. человек.

Источник: Комсомольская правда

В Башкирии в 2023 году на учете у нарколога состояли 38 175 человек. По числу пациентов республика занимает восьмое место в стране. Соответствующие данные Минздрав России опубликовал на сайте ЕМИСС.

Согласно данным ведомства, всего в России под диспансерным наблюдением находятся более 1,5 млн человек с наркологическими расстройствами. Больше всего таких пациентов в Московской области (95 884), Москве (64 424), Нижегородской области (53 199) и Татарстане (50 426). Меньше всего наркоманов находятся на учете в Ненецком автономном округе (862), Ингушетии (1 415), Алтае (1 903) и Чечне (2 030).

медицина
здоровье