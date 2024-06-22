В Красноярске почтили память погибших на Великой Отечественной войне

В мероприятии приняли участие губернатор Красноярского края Михаил Котюков, председатель Законодательного Собрания края Алексей Додатко, мэр Владислав Логинов, военнослужащие, представители краевых ветеранских организаций, молодежных патриотических движений.
Собравшиеся почтили минутой молчания память советских солдат, погибших за Родину на полях сражений.
Ранее сообщалось о том, что в Красноярске зажгли 5 тысяч свечей во время акции «Огненные картины войны». Из свече собрали надпись «Красноярск помнит» и изображение знаменитой пушки.