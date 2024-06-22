Стало известно, как водители новосибирских трамваев будут выживать в жару

Поездки в общественном транспорте в невыносимой духоте становятся настоящим испытанием. «МК в Новосибирске» узнал, как оборудованы новосибирские трамваи, чтобы пассажиры и экипаж не мучился от зноя.
Вагоновожатые филиала № 4 в коллективной жалобе возмутились отсутствием кондиционеров, при этом «шторки и жалюзи запрещены», написали возмущенные сотрудники.
На запрос «МК в Новосибирске» о сложившейся ситуации в мэрии ответили, что трамвайные вагоны все-таки оборудованы солнцезащитными шторками. А в замен тех, которые вышли из строя, закупаются новые. В мае 2024 года для трамваев Левобережного депо было закуплено 3 шторки.
«Трамвайные вагоны, эксплуатируемые в МКП “ГЭТ”, конструктивно оборудованы солнцезащитными шторками. Место размещения и габаритные размеры шторок определены заводом-изготовителем. Для замены вышедших из строя шторок приобретаются новые. В частности, в мае 2024 года приобретено 3 солнцезащитных шторки» — ответили в мэрии.
В мэрии добавили, что трамвайные вагоны не оборудованы кондиционерами, а работа отопителей в режиме кондиционирования конструктивно не предусмотрена. Весной отопительные приборы, установленные в салонах трамвайных вагонов и троллейбусов, демонтируются для обслуживания и подготовки к работе в зимнее время. Отопители кабин не демонтируются, их обслуживание производится непосредственно на вагоне.
Ранее «МК в Новосибирске» писал, что сотрудники трамвайного депо пожаловались на «жуткие» условия работы. В коллективном обращении к руководству работники филиала № 4 высказали ряд претензий. По их словам, на предприятии допускаются многочисленные нарушения трудового законодательства.