Стало известно, как водители новосибирских трамваев будут выживать в жару

В мэрии добавили, что трамвайные вагоны не оборудованы кондиционерами, а работа отопителей в режиме кондиционирования конструктивно не предусмотрена. Весной отопительные приборы, установленные в салонах трамвайных вагонов и троллейбусов, демонтируются для обслуживания и подготовки к работе в зимнее время. Отопители кабин не демонтируются, их обслуживание производится непосредственно на вагоне.