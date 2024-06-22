Председателю СК доложат о проверке по закрытию трамвайного движения в Ангарске

Председателю СК Александру Бастрыкину доложат о проверке по закрытию трамвайного движения в Ангарске. Ведь недавно местные жители записали главе следственного комитета видеообращение. Сибиряков мучает вопрос ликвидации трамвайного движения в населенном пункте. Об этом КП-Иркутск рассказали в СУ СКР по Иркутской области.