Председателю СК Александру Бастрыкину доложат о проверке по закрытию трамвайного движения в Ангарске. Ведь недавно местные жители записали главе следственного комитета видеообращение. Сибиряков мучает вопрос ликвидации трамвайного движения в населенном пункте. Об этом КП-Иркутск рассказали в СУ СКР по Иркутской области.
— В сети Интернет размещено видеообращение к Председателю СК России Александру Бастрыкину от жителей города Ангарска Иркутской области по вопросу ликвидации трамвайного движения в населенном пункте. Александр Бастрыкин поручал представить доклад, — сообщают следователи.
В сообщении жителей Ангарска указано, что горожанам длительное время навязывают коммерческие автобусы. Однако их использование наносит вред здоровью местных жителей и окружающей среде.
В СК по Приангарью было заведено уголовное дело. В совершении преступления подозреваются директор МУП «Ангарский трамвай» и его заместитель. Мужчины задержаны. Председателю СК доложат о проверке по закрытию трамвайного движения в Ангарске.