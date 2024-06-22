Дальневосточники живут меньше из-за алкоголя — Минздрав

Продолжительность жизни на Дальнем Востоке меньше, чем в среднем по стране. Разрыв с другими регионами составляет около 4 лет, а с одним из регионов Северного Кавказа — более 13 лет. Об этом заявил первый заместитель министра здравоохранения РФ Виктор Фисенко. Главной причиной он назвал злоупотребление алкоголем, сообщает ИА PrimaMedia.
В Минздраве РФ отмечают рост смертности жителей Дальнего Востока от причин, связанных с употреблением алкоголя, сообщил первый заместитель министра здравоохранения РФ Виктор Фисенко.
«По итогам 2023 года мы в целом по стране достигли показателя 73,4 года, что является историческим максимумом для Советского Союза и нашей страны. Тем не менее, я хочу сказать, что данный показатель по Дальнему Востоку составил 69,8 года», — цитирует Фисенко Интерфакс (6+).
По его словам, между одним из регионов Дальнего Востока и одним из регионов Северного Кавказа разрыв составляет более 13 лет.
«Это, конечно, колоссальный разрыв, над которым нам предстоит работать. И из всех территорий Дальнего Востока только Республика Саха (Якутия) имеет показатели ожидаемой продолжительности жизни выше, чем в среднем по России», — сказал Фисенко.
Так, по его словам, на 2024 год запланированы работы по восстановлению, созданию и капитальному ремонту почти 200 медицинских объектов на территории Дальнего Востока.
В регионы ДФО поступили более 140 передвижных медицинских комплексов, они осуществили более 30 тысяч выездов, ими воспользовались более миллиона пациентов, что помогает выявлять заболевания на ранних стадиях.