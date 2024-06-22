Дальневосточники живут меньше из-за алкоголя — Минздрав

Продолжительность жизни на Дальнем Востоке меньше, чем в среднем по стране. Разрыв с другими регионами составляет около 4 лет, а с одним из регионов Северного Кавказа — более 13 лет. Об этом заявил первый заместитель министра здравоохранения РФ Виктор Фисенко. Главной причиной он назвал злоупотребление алкоголем, сообщает ИА PrimaMedia.