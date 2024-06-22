Граффити с космонавтом Анной Кикиной появится в Новосибирске

В Новосибирске появится огромное граффити с космонавтом Анной Кикиной. Об этом сообщила начальник управления культуры мэрии Ирина Соловьева, пишет издание Сиб.фм.
По словам Соловьевой, два больших граффити появятся на соседних зданиях от музея Кондратюка на улице Советской в Новосибирске.
«Мы запускаем граффити-конкурс на роспись соседних зданий слева и справа от музея Кондратюка. С одной стороны у нас будет Юрий Кондратюк, а с другой — Анна Кикина», — рассказала чиновница.
Начальник управления культуры мэрии Новосибирска добавила, что конкурс будет запущен 21 июня в день рождения Кондратюка, а завершится 6 августа — в дату второго полета человека в космос. Приступить к работе над граффити-проектом планируется в день рождения Анны Кикиной — 27 августа.
Ирина Соловьева подчеркнула, что принять участие в конкурсе может любой желающий.
«О космосе нужно говорить современным языком. Граффити — этот тот визуальный язык, который близок нашей современной молодежи», — отметила Ирина Сергеевна.
Кроме того, чиновница добавила, что строительство музея Кондратюка осуществляется в плановом режиме. Окончание работ запланировано на конец 2024 года.