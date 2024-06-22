В канун Дня памяти и скорби в Челябинске зажгли около 2 тысяч свечей

В ночь на субботу, 22 июня, в центре Челябинска у памятника «Добровольцам-танкистам» на пешеходной улице Кирова зажгли около двух тысяч свечей. Акция прошла в память о тех, кто отдал свои жизни в годы Великой Отечественной войны, сражаясь за свободу и мирное небо над головой советского народа.