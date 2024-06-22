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В канун Дня памяти и скорби в Челябинске зажгли около 2 тысяч свечей

В ночь на субботу, 22 июня, в центре Челябинска у памятника «Добровольцам-танкистам» на пешеходной улице Кирова зажгли около двух тысяч свечей. Акция прошла в память о тех, кто отдал свои жизни в годы Великой Отечественной войны, сражаясь за свободу и мирное небо над головой советского народа.

Источник: Pchela.News

У памятника собрались не только активисты, добровольцы и участники спецоперации, но и простые челябинцы, которые решили принять участие в акции «Свеча памяти». Около двух тысяч горящих свечей подсветили плакат «Урал-фронту» художника Петра Караченцова, созданный в 1942 году.

На плакате «Урал-фронту» изображён литейный ковш, выливающий сталь, капля которой летит в виде бомбы на вражеский танк.

Всероссийская акция проходит ежегодно. В 2021 году в Челябинске около памятника «Скорбящие матери» в Советском районе Челябинска вспыхнули тысячи алых свечей. Их зажгли активисты от пламени, полыхающего в мемориале «Вечный огонь». Свечами выстроили фигуру скорбящей матери и надпись «Челябинск 1941−2021».