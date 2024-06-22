В канун Дня памяти и скорби в Челябинске зажгли около 2 тысяч свечей

У памятника собрались не только активисты, добровольцы и участники спецоперации, но и простые челябинцы, которые решили принять участие в акции «Свеча памяти». Около двух тысяч горящих свечей подсветили плакат «Урал-фронту» художника Петра Караченцова, созданный в 1942 году.
На плакате «Урал-фронту» изображён литейный ковш, выливающий сталь, капля которой летит в виде бомбы на вражеский танк.
Всероссийская акция проходит ежегодно. В 2021 году в Челябинске около памятника «Скорбящие матери» в Советском районе Челябинска вспыхнули тысячи алых свечей. Их зажгли активисты от пламени, полыхающего в мемориале «Вечный огонь». Свечами выстроили фигуру скорбящей матери и надпись «Челябинск 1941−2021».