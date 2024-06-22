У матери в Кузбассе забрали ребёнка из-за отказа давать витамин Д летом

Как пишут жители региона в социальных сетях, мать и сестру к девочке пускают не более чем на 10 минут (по 5 минут каждую), требуя флюорографию и каждые три дня справки об отсутствии короновируса. Также мать якобы убедили написать заявление о временном помещении ребёнка в приют под давлением и угрозами.