У матери в Кузбассе забрали ребёнка из-за отказа давать витамин Д летом

Кузбассовцы сообщают в приёмной председателя СУ СК РФ Александра Бастрыкина, что в Прокопьевсе больше месяца удерживают грудную малышку в доме ребёнка за отказ матери проходить диспансеризацию, ставить прививки и давать витамин Д. По словам авторов поста, семья благополучная, а врачи поликлиники № 5 грозились забрать и старшего семилетнего ребёнка.
«Для детального разбора ситуации в Прокопьевске создана комиссия в составе заместителя председателя правительства Кузбасса по вопросам социального развития Елены Ворониной, министра образования Софьи Балакиревой и уполномоченного по правам ребёнка Валентины Богатенко. Поручил комиссии незамедлительно выехать на место, разобраться ситуации, принять необходимые меры, доложить мне, проинформировать общественность», — написал врио губернатора Кузбасса Илья Середюк.
Как пишут жители региона в социальных сетях, мать и сестру к девочке пускают не более чем на 10 минут (по 5 минут каждую), требуя флюорографию и каждые три дня справки об отсутствии короновируса. Также мать якобы убедили написать заявление о временном помещении ребёнка в приют под давлением и угрозами.