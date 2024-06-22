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Выйдя из колонии, экс-губернатор Кировской области приехал к маме в Пермь

Никита Белых по делу о коррупции 8 лет провел в колонии строгого режима.

Источник: Комсомольская правда

Ровно восемь лет прошло с того дня, как губернатор Кировской области Никита Белых был задержан в одном из ресторанов столицы. За общее покровительство через посредника он получил взятку на сумму 400 000 евро.

Потом были следствие и суд, который вынес приговор по делу о коррупции — 8 лет в колонии строгого режима.

По окончании срока Никита Белых вышел из колонии и первым делом направился в родной город Пермь — навестить маму.

Освободившийся экс-губернатор в сопровождении брата с букетом цветов попал на видео портала Маsh.