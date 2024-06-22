Выйдя из колонии, экс-губернатор Кировской области приехал к маме в Пермь

Ровно восемь лет прошло с того дня, как губернатор Кировской области Никита Белых был задержан в одном из ресторанов столицы. За общее покровительство через посредника он получил взятку на сумму 400 000 евро.
Потом были следствие и суд, который вынес приговор по делу о коррупции — 8 лет в колонии строгого режима.
По окончании срока Никита Белых вышел из колонии и первым делом направился в родной город Пермь — навестить маму.
Освободившийся экс-губернатор в сопровождении брата с букетом цветов попал на видео портала Маsh.