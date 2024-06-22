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В Красноярском крае медведь напугал семейную пару, наблюдавшую за бобром

Медведь незаметно подкрался к супругам из Ачинского района, когда они снимали, как бобёр строит плотину.

Источник: Аргументы и факты

В Красноярском крае семейная пара наблюдала за бобром и встретила медведя. Об этом сообщает ачинский телеканал «ОСА».

Супруги из посёлка Берёзовый Ачинского района снимали, как бобёр строит плотину в ручье в 6 км от села Ястребово возле дороги.

В какой-то момент к ним из кустов подкрался медведь. По рассказам автора видео Фёдора, медведь был достаточно крупный и возраста 3−4 лет.

Супруги смогли спастись от медведя. Фёдор знал, как себя вести в такой ситуации. Пара добежала до машины и уехала.

Ранее сообщалось о том, что на Гремячей гриве в Красноярске заметили следы медведя. Свежие следы хищника увидели туристы.

флора и фауна