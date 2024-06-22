В Новосибирске средняя зарплата составила 78,7 тысяч рублей

— Величина медианной заработной платы еще ниже. Медианная заработная плата показывает среднюю ее величину без учета самых высоких и самых низких зарплат. В настоящее время ее величина составляет 45000 рублей. При этом величина модальной заработной платы, чаще всего встречающейся на рынке труда, составляет 50000 рублей. Таким образом, несмотря на существенный рост номинальной начисленной заработный платы в Новосибирске, он не отражает реального уровня доходов населения города и не может компенсировать темпы продовольственной инфляции, — пояснила доцент кафедры экономики труда и управления персоналом НГУЭУ Елена Михайлова.