Движение 3 июля перекроют не только в центре Минска

Ожидаются также перекрытия улиц и в центре города, так как на эту дату запланированы военный парад и шествие. На данный момент известно, что в параде примут участие не только белорусские военные, но также их коллеги из семи стран: России, Азербайджана, Казахстана, Кыргызстана, Узбекистана, Таджикистана и Китая.