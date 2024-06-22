Движение 3 июля перекроют не только в центре Минска

«…На участке от улицы Крупской до улицы Голодеда (по нечетной стороне) с 7 часов 30 минут до 12 часов 00 минут», — уточняется в документе.
В этом месте будет проходить массовое мероприятие. В решении не уточняется, какое именно.
Впервые комплексы «Искандер» примут участие в параде на День независимости >>>.
Ожидаются также перекрытия улиц и в центре города, так как на эту дату запланированы военный парад и шествие. На данный момент известно, что в параде примут участие не только белорусские военные, но также их коллеги из семи стран: России, Азербайджана, Казахстана, Кыргызстана, Узбекистана, Таджикистана и Китая.
Многие из них уже прибыли в республику для репетиций. Российские военные, в частности, пригнали и технику. Эшелоном по железной дороге доставлены гаубицы «Мста-Б», минометные комплексы 2С12 «Сани» и не только. Ранее из РФ прибыли и легендарные советские танки Т-З4, которые до сих пор на ходу.
Парадный расчет Народно-освободительной армии Китая прибыл в Беларусь >>>.
Парады проходят в столице Беларуси почти каждый год в честь Дня Независимости — 3 июля. В этот же день отмечаются и годовщины освобождения Беларуси от немецко-фашистских захватчиков, так как именно 3 июля 1944 советские части вошли в столицу БССР. В нынешнем году освобождению Минска — 80 лет.