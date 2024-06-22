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Бомбардировщик Ил-4 из 10 тысяч свечей составили в Иркутске

В годы войны самолёт делали, в том числе, на иркутском авиазаводе.

Источник: Мэрия Иркутска

В Иркутске накануне дня памяти и скорби в честь годовщины начала Великой Отечественной войны составили из 10 тысяч зажжённых свечей силуэт бомбардировщика той поры — самолёта Ил-4, рассказали irk.aif.ru в городской администрации.

Акция прошла 21-го числа возле мемориала «Вечный Огонь». Здесь же прошёл торжественный митинг. После минуты молчания участники возложили к Вечному Огню цветы и посмотрели видеоролик, спроецированный на стену расположенного рядом храма.

Самолёт для огненной картины выбрали не случайно: Ил-4 в годы войны делали, в том числе, на иркутском авиазаводе. В 2022 году иркутяне уже составляли крылатую машину из свечей. А в 2023-м из десяти тысяч огоньков образовали знаменитый танк Т-34.Из Иркутска на фронт ушло 19 тысяч человек. Домой вернулась лишь половина бойцов.

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