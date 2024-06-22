Бомбардировщик Ил-4 из 10 тысяч свечей составили в Иркутске

Самолёт для огненной картины выбрали не случайно: Ил-4 в годы войны делали, в том числе, на иркутском авиазаводе. В 2022 году иркутяне уже составляли крылатую машину из свечей. А в 2023-м из десяти тысяч огоньков образовали знаменитый танк Т-34.Из Иркутска на фронт ушло 19 тысяч человек. Домой вернулась лишь половина бойцов.