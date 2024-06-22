В Красноярске водитель высадил женщину с ребёнком из автобуса, нахамив ей

Инцидент произошёл 19 июня на маршруте № 8. По словам женщины, водитель лихачил на дороге, из-за чего женщина не смогла подойти к выходу заранее и попросила кондуктора нажать кнопку. Кнопку нажали, но водитель так и не остановился, проехав остановку, а после начал агрессивно отвечать женщине, чтобы заранее подходила к выходу.