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В Красноярске водитель высадил женщину с ребёнком из автобуса, нахамив ей

Водитель автобуса высадил женщину с ребёнком из автобуса посреди дороги, так как проехал остановку.

Источник: Аргументы и факты

В Красноярске водитель автобуса нахамил женщине с ребёнком и высадил их. Информация об этом появилась в Telegram-канале «112 Красноярск».

Инцидент произошёл 19 июня на маршруте № 8. По словам женщины, водитель лихачил на дороге, из-за чего женщина не смогла подойти к выходу заранее и попросила кондуктора нажать кнопку. Кнопку нажали, но водитель так и не остановился, проехав остановку, а после начал агрессивно отвечать женщине, чтобы заранее подходила к выходу.

Водитель вину не признал и нахамил пассажирке с ребёнком. Ей пришлось выйти на дороге, так как водитель проехал остановку.

Издание «Проспект Мира» сообщает, что перевозчик обещал провести с водителем разъяснительную беседу и наказать его.

Ранее сообщалось о том, что в Красноярске хотят повысить стоимость проезда до 44 рублей.