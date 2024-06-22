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В День памяти и скорби омичи почтили память павших

В регионе проходят мероприятия, посвященные началу Великой Отечественной войны.

Источник: Пресс-служба губернатора Омской области

Сегодня, 22 июня, отмечается 83-я годовщина начала Великой Отечественной войны — одна из самых трагических страниц в истории нашей страны. Чудовищная война унесла миллионы жизней. Память павших почтили сегодня представители власти, общественности, военнослужащие омского военного гарнизона и простые омичи.

По традиции церемония началась с минуты молчания. Благодарные потомки возложили цветы к памятнику Матери-Сибирячке и Вечному огню в парке 30-летия Победы. В честь героев войны прозвучал трехкратный ружейный залп.

В 21:00 омичи смогут принять участие в общероссийской минуте молчания и всероссийской акции «Свеча памяти». В офлайн-формате акция пройдет в парке Победы. Также все желающие смогут присоединиться к ней дистанционно на сайте Деньпамяти.рф.

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