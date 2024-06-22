В День памяти и скорби омичи почтили память павших

В 21:00 омичи смогут принять участие в общероссийской минуте молчания и всероссийской акции «Свеча памяти». В офлайн-формате акция пройдет в парке Победы. Также все желающие смогут присоединиться к ней дистанционно на сайте Деньпамяти.рф.