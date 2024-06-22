В День памяти и скорби омичи почтили память павших

Сегодня, 22 июня, отмечается 83-я годовщина начала Великой Отечественной войны — одна из самых трагических страниц в истории нашей страны. Чудовищная война унесла миллионы жизней. Память павших почтили сегодня представители власти, общественности, военнослужащие омского военного гарнизона и простые омичи.
По традиции церемония началась с минуты молчания. Благодарные потомки возложили цветы к памятнику Матери-Сибирячке и Вечному огню в парке 30-летия Победы. В честь героев войны прозвучал трехкратный ружейный залп.
В 21:00 омичи смогут принять участие в общероссийской минуте молчания и всероссийской акции «Свеча памяти». В офлайн-формате акция пройдет в парке Победы. Также все желающие смогут присоединиться к ней дистанционно на сайте Деньпамяти.рф.