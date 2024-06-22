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«Грустное благоустройство»: рейтинг пляжей Омска

В Омске установилась жаркая погода, пусть и с дождями.

Источник: Reuters

В Омске установилась жаркая погода, пусть и с дождями. Многие предпочитают проводить эти дни у воды.

Мы составили рейтинг четырёх бесплатных омских пляжей на основе отзывов в «2ГИС». Отметим, что почти все они оцениваются омичами примерно одинаково.

Самым худшим по оценкам посетителей стал Советский пляж с оценкой 3,1 балла.

Посетители говорят о том, что можно было бы сделать лучше и о «грустном» благоустройстве. А также отмечают, что лестница, ведущая к пляжу давно на ремонте.

«Прошлась по пляжу, вышла в грязи по колено! Все ржавое, загнивающее, непокрашеное советское оборудование! На главном входе какая-то железяка вместо парадных советских ворот, главная лестница разрушена как сто лет!», — написала одна из посетительниц в недавнем отзыве.

В то же время один из пользователей отметил, что здесь очень красиво осенью и весной.

Не намного выше оценки у Центрального пляжа, который расположен за Речным вокзалом. Его рейтинг по отзывам — 3,2 балла.

Омичи отмечают, что пляж запущен и нуждается в реконструкции, а также говорят о мусоре там.

Про большой потенциал места говорят посетители Кировского пляжа. Он заработал оценку в 3,7 балла. При этом в отзывах упоминается мусор и неприятный запах в туалете.

Самая высокая оценка у Первомайского пляжа — 4,8 балла. Стоит отметить, что в этом году официально он ещё не открыт из-за высокого уровня воды в Иртыше.

«Отличное место для отдыха, позагорать можно, но не купаться», — пишут омичи. «Есть лягушатник для детей, имеются буйки, чтобы не заплывали далеко. Работают спасатели. Можно арендовать лежак и зонт на платной зоне», — говорится в отзыве, опубликованном в прошлом году.

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