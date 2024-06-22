«Грустное благоустройство»: рейтинг пляжей Омска

В Омске установилась жаркая погода, пусть и с дождями. Многие предпочитают проводить эти дни у воды.
Мы составили рейтинг четырёх бесплатных омских пляжей на основе отзывов в «2ГИС». Отметим, что почти все они оцениваются омичами примерно одинаково.
Посетители говорят о том, что можно было бы сделать лучше и о «грустном» благоустройстве. А также отмечают, что лестница, ведущая к пляжу давно на ремонте.
«Прошлась по пляжу, вышла в грязи по колено! Все ржавое, загнивающее, непокрашеное советское оборудование! На главном входе какая-то железяка вместо парадных советских ворот, главная лестница разрушена как сто лет!», — написала одна из посетительниц в недавнем отзыве.
В то же время один из пользователей отметил, что здесь очень красиво осенью и весной.
Омичи отмечают, что пляж запущен и нуждается в реконструкции, а также говорят о мусоре там.
Про большой потенциал места говорят посетители Кировского пляжа. Он заработал оценку в 3,7 балла. При этом в отзывах упоминается мусор и неприятный запах в туалете.
«Отличное место для отдыха, позагорать можно, но не купаться», — пишут омичи. «Есть лягушатник для детей, имеются буйки, чтобы не заплывали далеко. Работают спасатели. Можно арендовать лежак и зонт на платной зоне», — говорится в отзыве, опубликованном в прошлом году.