Аттракционы снесут? В Перми разгорелся скандал из-за парка им. Горького

Но конспирологии тут много. Что касается аттракционов, раньше я всегда был против них. Но моё мнение изменилось, поскольку у нас не осталось мест для их переноса. Я предлагал расположить их на месте старой психбольницы. Но оно застроено. Поэтому переезд уже, думаю, невозможен. И я уже склонен считать, что трогать аттракционы не надо. Тем более, что срок аренды территории истекает только через пять лет. Аттракционы стоят там около века. Это уже тоже наша история. Помню, как сам катался там. Можно было бы сделать аттракционы не такими аляповатыми, чтобы не мозолили глаза ядовитыми цветами. Стоит выстраивать диалог о том, что следует изменить, чтобы не было такой конфронтации между сторонами. Нужно, чтобы они друг другу доверяли. А обсуждения, которые сегодня провели выглядели очень несерьёзно", — считает Денис Галицкий.