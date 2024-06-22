Аттракционы снесут? В Перми разгорелся скандал из-за парка им. Горького

В Перми разгорелся скандал из-за парка им. Горького. Владельцы установленных там аттракционов считают, что мэрия пытается изгнать их с территории и устроить на этом месте что-то другое. События развиваются на фоне судов между властями и компанией, которая организует развлечения. Параллельно проходят общественные обсуждения судьбы парка. Подробности в материале сайта perm.aif.ru.
Начали с туалетов?
В феврале 2024 года пермяки с недоумением узнали, что городские власти судятся с ООО «Центральный парк развлечений имени Максима Горького». Один из исков подал городской департамент земельных отношений, второй — администрация Свердловского района. Они требуют, чтобы в парке снесли два летних кафе, аттракцион «Дом Дракулы», тёплые общественные туалеты и признали незаконными постройками Театр эстрады и проходную будку.
Все перечисленные объекты существуют не первый год. Почему вдруг власти проявили к ним такой живой интерес, задавались вопросом горожане. Иски рассматривают до сих пор.
«Я долго молчала»
Новый виток история получила в день рождения краевого центра — 12 июня. Супруга учредителя парка им. Горького Рашида Габдуллина Диана написала на своей странице в соцсети, что мэрия пытается отнять у маленьких пермяков аттракционы.
«Город забирает у детей парк! Дорогие друзья, я долго молчала и никогда никого не о чем не просила. Но молчать я уже не могу… Нынешняя администрация города не просто завалила парк проверками и судебными исками с требованием снести бесплатные общественные туалеты, летние кафе и детский аттракцион, но и теперь решила пересмотреть концепцию заполнения парка Горького, — написала Диана Габдуллина. — А это значит, что на месте нашего всеми любимого парка может появиться что-то другое. Габдуллин Рашид Раффакович является признанным специалистом, он “Человек года в индустрии развлечений”. А пермский парк Горького — обладатель многочисленных наград — он лауреат международной премии “Золотой пони” и “Хрустального колеса”, как лучший парк России и стран СНГ.
Я считаю, что парк — это маленькая страна, страна детства, смеха, веселья и безграничной любви… Место, где мы первый раз пробуем мороженое, первый раз катаемся на аттракционе под чутким контролем папы и в его крепких объятиях. Место, где нам назначают первое свидание и признаются в любви. И, наконец, место, где наши бабушки и дедушки любуются розами и кружатся под звуки вальса… Мне очень больно осознавать всё происходящее на данный момент! Я очень надеюсь на вашу поддержку и хочу дать огласку".
В посте Диана Габдуллина призвала пермяков помочь сохранить аттракционы, приняв участие в анкетировании и общественных обсуждениях, которые организуют чиновники. На странице парка им. Горького его администрация опубликовала аналогичный пост, выразив обеспокоенность внезапным желанием городских властей обсудить будущее территории.
Сам Рашид Габдуллин сохранял в соцсети молчание. 19 июня его супруга сообщила, что бизнесмен находится в отпуске на Сейшелах. Он хотел вернуться в Пермь в свете всего происходящего, но вынужден остаться там, так как из-за высокой океанской волны получил травму — перелом позвоночника.
Интерактивные обсуждения
20 июня в Перми прошли общественные обсуждения по теме парка. Организовали их в Доме молодёжи. Желающих поучаствовать было столько, что не всем удалось пробраться в зал. А те, кто всё-таки попал внутрь, поначалу были в недоумении: помещение было плотно заставлено стульями, которые разместили вокруг столов.
«Я не понимаю, куда садиться», «Зачем столы?», «Мы в “Что? Где? Когда?” командами будем играть?», «Можно нам просто стулья в ряд поставить и всё?» — спрашивали горожане, протискиваясь вглубь помещения и отмечая духоту в зале.
Оказалось, что обсуждения будут проходить в формате некоего интерактива. Горожан попросили разбиться на группы и внутри них подискутировать на тему парка, отвечая на вопросы модератора. Также пермяков предупредили, что это лишь первая из серии встреч по вопросу.
«Сегодня мы будем говорить о будущем парка Горького. Не о прошлом, не про то, что происходило между кем-то в спорах и мнениях о нём, а о том, что происходит сейчас и почему важно сохранить те ценности, которые важны для вас… Не секрет, что ничто не стоит на месте. Работа с пространствами нужна, она происходит. И я, например, лично из Казани. Я за пять лет заметила, какое радикальное произошло изменение качества жизни в Казани из-за того, как поменялись общественные пространства», — сообщила модератор.
Пермяки задумались, причём тут Казань, почему нужно было приглашать модератора издалека, и ждут ли их такие же радикальные изменения. Но тут представили презентацию, подготовленную по итогам проведённого администрацией исследования. Модератор рассказала, что чиновники проанализировали отзывы горожан о парке в открытых источниках. Помимо позитивных, нашли и негативные. В их числе жалобы на шум в парке, высокую стоимость аттракционов и неприветливое поведение некоторых представителей персонала.
Что касается опроса, который организовали власти, то на момент обсуждений он ещё не закончился. Но среди респондентов есть как желающие оставить всё как есть, так и желающие улучшить парк путём установки питьевых фонтанчиков, оборудования кинотеатра под открытым небом и тихого места для отдыха, организации бесплатной детской площадки, установки качелей, модернизации туалетов, аттракционов и точек питания, возвращения живой музыки, увеличения парковки…
Нарушения и штрафы
Перед собравшимися выступил начальник управления по экологии и природопользованию администрации Перми Дмитрий Андреев. Он сообщил, что за парком уже много лет закреплён статус особо охраняемой природной зоны (ООПТ), и учёные регулярно мониторят ситуацию с деревьями на территории.
«По инвентаризации 2013 года там было 1600 деревьев. Из них в аварийном состоянии — порядка 12. При этом уже тогда был дан сигнал, что ситуация может стать кризисной, поскольку деревья посажены единовременно и все достигли пятой категории возраста. Парку рекомендовали составить план развития зелёной части… За шесть лет число аварийных деревьев увеличилось до 101. При этом компенсационные посадки были несоразмерными. С 2017 года администрацию парка систематически штрафовали за отсутствие того самого плана. После этого его всё-таки составили. Он назывался “Проект реконструкции зелёных насаждений”, был рассчитан на 25 лет и предусматривал высадку 1400 новых деревьев. Этот план так и не начали реализовывать», — сообщил Дмитрий Андреев.
По его словам, учёные, которые проводили мониторинг в ООПТ, отмечали негативные изменения на участке, а также рекомендовали снизить в парке нагрузку на почву от аттракционов и дорожек.
«Оставьте аттракционы!»
После выступлений участникам обсуждений предложили внутри групп ответить на несколько вопросов о том, чего не хватает парку, что важно сохранить в нём, каким он должен стать в будущем. При этом пермяки должны были выбрать варианты, которые устраивают всех членов той или иной группы. Ответы записывали модераторы на огромных листах.
Некоторые участники встречи отмечали, что на обсуждение они пришли, чтобы сохранить парк в нынешнем виде, но некоторые вопросы были озвучены так, что ответы сами собой выходили противоположными.
«Давайте мы просто скажем, что хотим оставить в парке всё так, как есть!» — не выдержал в итоге участник одной из групп.
«Неужели в городе нет других проблем, которые достойны внимания?» — спросил окружающих другой пристутсвующий.
Во время подведения итогов обсуждения практически все команды заявили, что они горячо против ликвидации аттракционов, хотя некие изменения в плане модернизации и повышения комфорта можно было бы внести.
В обсуждении участвовал и Денис Галицкий — известный пермский правозащитник. Он поделился с perm.aif.ru своим мнением.
«Проблема сейчас в том, что организован процесс обсуждения так, что все сидят здесь и подозревают что-то. Все размышляют: “А как будет использовано то, что я скажу?” Может быть, задумка провести обсуждения и хорошая, но бэкграунд очень негативный, поскольку многие люди подозревают, что хотят застроить участок под парком. Я не допускаю такой возможности, ведь это был бы невероятно чудовищный вариант. У нас власти даже Разгуляй застроить не решаются. А парк — это ещё более знаковое место. Но люди сидят и что-то подозревают. Это недоработка администрации. Конфликт с парком старый. О ликвидации аттракционов явно не заявляют.
Но конспирологии тут много. Что касается аттракционов, раньше я всегда был против них. Но моё мнение изменилось, поскольку у нас не осталось мест для их переноса. Я предлагал расположить их на месте старой психбольницы. Но оно застроено. Поэтому переезд уже, думаю, невозможен. И я уже склонен считать, что трогать аттракционы не надо. Тем более, что срок аренды территории истекает только через пять лет. Аттракционы стоят там около века. Это уже тоже наша история. Помню, как сам катался там. Можно было бы сделать аттракционы не такими аляповатыми, чтобы не мозолили глаза ядовитыми цветами. Стоит выстраивать диалог о том, что следует изменить, чтобы не было такой конфронтации между сторонами. Нужно, чтобы они друг другу доверяли. А обсуждения, которые сегодня провели выглядели очень несерьёзно", — считает Денис Галицкий.
Что дальше?
В администрации говорят, что обсуждение темы с жителями ещё не окончено. В то же время арендаторы парка ищут сторонников. Они обратились к экспертам, в общероссийскую общественную организацию «Опора России». Сайт perm.aif.ru будет следить за развитием событий.