Дождь пройдет только в двух районах Хабаровского края в воскресенье

Хабаровчане уже устали от холодной погоды в июне. В воскресенье, 23 числа, она еще может порадовать гостей и жителей региона: осадков не ожидается, а температура днем поднимется до приятных отметок. Ненастно будет лишь на севере. Подробнее — в материале «Комсомольской правды» — Хабаровск".
В краевой столице — без осадков. Ночью 9−11 градусов, днем — от 21 до 23. Ветер восточный от пяти до 11 метров в секунду.
На юге дождей тоже не будет. Ночью по прогнозу от восьми до 13 градусов, днем — 20−25. Ветер восточный, от пяти до 10 метров в секунду.
В центральной части без осадков. Ночью прохладно: от трех до 11 градусов, а днем — от 10 до 23. Ветер северных направлений от пяти до 10 метров в секунду.
На севере без осадков, кроме Аяно-Майского и Охотского районов, где днем обещают небольшой дождь. Ночью температура составит от нуля до семи градусов, днем — от пяти до 16. Ветер различных направлений усилится до 12 метров в секунду.