Дождь пройдет только в двух районах Хабаровского края в воскресенье

Хабаровчане уже устали от холодной погоды в июне. В воскресенье, 23 числа, она еще может порадовать гостей и жителей региона: осадков не ожидается, а температура днем поднимется до приятных отметок. Ненастно будет лишь на севере. Подробнее — в материале «Комсомольской правды» — Хабаровск".