С 24 по 26 июня на МЦД-4 изменится расписание движения поездов

Так, в дни ограничений с 23:50 до 11:30 на Нижегородском направлении интервалы движения поездов увеличат (до 20 минут), часть из них проследует по укороченным маршрутам от и до станций Нижегородская и Площадь Трех Вокзалов. А некоторые экспрессы, которые ходят от и до станции Железнодорожная, отменят.