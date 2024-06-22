С 24 по 26 июня на МЦД-4 изменится расписание движения поездов

С 24 по 26 июня на Нижегородском и Калужском направлениях четвертого Московского центрального диаметра временно изменится расписание поездов.
Так, в дни ограничений с 23:50 до 11:30 на Нижегородском направлении интервалы движения поездов увеличат (до 20 минут), часть из них проследует по укороченным маршрутам от и до станций Нижегородская и Площадь Трех Вокзалов. А некоторые экспрессы, которые ходят от и до станции Железнодорожная, отменят.
В это же время на Калужском направлении и центральном участке до Курского вокзала часть поездов отменят, а некоторые составы от Апрелевки проследуют по укороченным маршрутам до станции Марьина Роща.
В период ограничений будут идти работы по ремонту инфраструктуры на Железнодорожной. Путь № 3 на участке между станциями Реутово и Железнодорожная закроют.
Пассажирам рекомендуют планировать маршруты заранее. С расписанием пригородных и городских поездов можно ознакомиться в приложениях «Метро Москвы», «Московский транспорт», а также в приложении и на сайте перевозчика.