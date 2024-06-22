Буйство летних красок и вкусностей: В Кишиневе работает множество ярмарок по продаже отечественной продукции — как их найти

Мэрия Кишинева сообщает, что в выходные,
Ботаника
В парке «Валя Трандафирилор» и на ул. Дачия, 26,
На открытой площадке Ботанического сада,
Буюканы
На территории, прилегающей к зданию «Кентфорд» (бул. Штефан чел Маре, 202) 22 июня — ярмарка «EcoLocal» по продаже отечественных продуктов питания и непродовольственных товаров.
В парке «Алунелул» (ул. Каля Ешилор, 11/4)
Центр
В сквере Национального театра оперы и балета до 14 июля — культурно-спортивное мероприятие «Спортивный город».
На бульваре Штефана чел Маре, 103 (рядом с кинотеатром «Патрия») — ярмарка «Дворовая распродажа».
Ярмарки отечественных производителей плодоовощной продукции работают до 27 июня по адресам: ул. Хынчешть, 86, ул. Спрынченоая, 1А, ул. Гренобль, 157, ул. Докучаева, 3/2, ул. Измаил, 94, угол с бул. Д. Кантемир, парк «Валя Морилор», возле гранитной лестницы.
Чеканы
До 18 июля работают ярмарки по продаже отечественной сельскохозяйственной продукции по адресам: бул. Мирча чел Батрын, 2, Мирча чел Батрын, 12, пересечение с ул. Петру Заднипру, Мирча чел Батрын, 20, Мирча чел Батрын, 24, Мирча чел Батрын, 28, Мирча чел Бэтрын, 32, ул. Мария Дрэган, 30, угол с ул. Чокана, ул. Михая Садовяну, 22, ул. Игоря Виеру, 6/1, ул. Игоря Виеру, 10; ул. Иона Думенюка, 12 А, ул. Петра Заднипру, 2.
Рышкановка
На Московском проспекте, 21, напротив ул. М. Басараб, 6 и ул. А. Дога, 35, до 28 июня — Ярмарка отечественных товаров.
В сквере «Мезон» (Московский проспект, 21)
Мэрия Кишинева призывает граждан посещать местные ярмарки, направленные на укрепление связей между местными производителями и потребителями.