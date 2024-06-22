Монету 246-летней давности нашла сибирячка на берегу Байкала

— Данные 10 копеек производили на Урале, на Колыванском руднике и распространяли по Сибири. Хотя они были общегосударственного уровня. Кстати, по тем временам это была крупная сумма. Водились такие монеты в основном в наших краях, поэтому для жителей запада России встречается реже, чем у нас. Да и чеканили их не так много. Однако сохранилось их до наших дней достаточно, поэтому редкостью не назовешь. Ценятся у этой монеты только редкие года выпуска или редкое состояние. В данном случае год чеканки не представляет интереса, а качество можно оценить на 3+. Продать можно начинающему коллекционеру за 10−12 тыс руб через нумизмата или сдать в антикварный магазин. Но кладом не считается. Это обычная случайная находка.