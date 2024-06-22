Монету 246-летней давности нашла сибирячка на берегу Байкала

«Может, у меня счастливая рука», — шутит Наталья Сукнева из Иркутска о своей ценной находке. Кстати, такому кладу может позавидовать даже начинающий коллекционер. Речь идет о монете, которой больше 240 лет! Нашла сибирячка 10 копеек, которые были изготовлены во времена Екатерины II, на берегу Байкала в поселке Большое Голоустное во время прогулки днем 15 июня.
— Искала необычные камни, как вдруг в руки попался будто бы небольшой и плоский булыжник. Не сразу и поняла, что это монета. Но, стряхнув пыль и песок, не поверила своим глазам, — с улыбкой рассказывает Наталья. Сколько стоит монета и как ее можно продать — в материале КП-Иркутск.
«Не могла поверить, что это произошло со мной»
Наталья работает экономистом в одной из местных компаний Иркутска. А в свободное время сибирячка очень любит путешествия. Вот и субботу, 15 июня, решила провести на берегу священного озера в поселке Большое Голоустное. Там в тот день устраивали экскурсию и фестиваль.
— Насладившись программой, решила прогуляться по берегу и поискать необычные камни. Рассматривала разные кругляшки, как вдруг на глаза попалось что-то непонятное… Оно было немного зарыто в гальку. Вроде камень, но какой-то слишком плоский и гладкий. И только очистив его, разглядела слова, цифры и герб.
«Монета!», — осенило Наталью. Да еще и какая! В первую очередь сибирячку поразил год чеканки — 1778 год, время правления Екатерины II. Да и как сохранилась монета!
— Показала находку друзьям, с которыми приехала на Байкал. Не могла поверить, что это произошло со мной! Так необычно было прикоснуться к истории. Да и никогда подобного не находила, — говорит экономист. Однако сибирячку вовсе не интересовала ее цена и как можно продать монету.
«Оставлю себе на память», — твердо решила Наталья. Хотя позже ей поступали звонки от археологов, которые рассказали, что такая находка стоит около 10−12 тыс руб.
— А еще специалисты рассказали, откуда она там взялась. Оказалось, в Большом Голоустном раньше находился дом зажиточных крестьян, который сгорел. Возможно, лежала на давнишнем пепелище!
ЭКСПЕРТНО.
Сергей Снарский — специалист по продаже раритетов с 30-летним стажем.
«Кладом не считается»
— Данные 10 копеек производили на Урале, на Колыванском руднике и распространяли по Сибири. Хотя они были общегосударственного уровня. Кстати, по тем временам это была крупная сумма. Водились такие монеты в основном в наших краях, поэтому для жителей запада России встречается реже, чем у нас. Да и чеканили их не так много. Однако сохранилось их до наших дней достаточно, поэтому редкостью не назовешь. Ценятся у этой монеты только редкие года выпуска или редкое состояние. В данном случае год чеканки не представляет интереса, а качество можно оценить на 3+. Продать можно начинающему коллекционеру за 10−12 тыс руб через нумизмата или сдать в антикварный магазин. Но кладом не считается. Это обычная случайная находка.