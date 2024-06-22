Ричмонд
+22°
ясно
Политика
Экономика
Общество
События
Все сервисы
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Длинная пробка образовалась на Пермском тракте

На Пермском тракте 22 июня из-за большого транспортного потока и ремонта дороги появилась большая пробка.

Движение затруднено с 319-го по 326-й километр трассы в направлении Перми. Об этом сообщает ФКУ «Уралуправтодор».

«Возможный путь объезда через Первоуральск — поселок Билимбай — село Первомайское — со съездом на 326-й километр и возвращением на автодорогу на 289-м километре», — рассказали дорожники.

Кроме того, на 338-м километре из-за ремонта трассы в направлении Екатеринбурга движение осуществляется только по одной полосе.

«Будьте внимательны! Соблюдайте дистанцию и скоростной режим!» — рекомендуют в ФКУ «Уралуправтодор».