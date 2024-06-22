Длинная пробка образовалась на Пермском тракте

Движение затруднено с 319-го по 326-й километр трассы в направлении Перми. Об этом сообщает ФКУ «Уралуправтодор».
«Возможный путь объезда через Первоуральск — поселок Билимбай — село Первомайское — со съездом на 326-й километр и возвращением на автодорогу на 289-м километре», — рассказали дорожники.
Кроме того, на 338-м километре из-за ремонта трассы в направлении Екатеринбурга движение осуществляется только по одной полосе.
«Будьте внимательны! Соблюдайте дистанцию и скоростной режим!» — рекомендуют в ФКУ «Уралуправтодор».