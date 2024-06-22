Uzbekistan Airways изменила логотип

Логотип остался прежним по форме — это круг с изображением птицы, но теперь он выполнен в одном цвете, как и его первая версия. Кроме того, название компании теперь написано заглавными буквами.
Компания также решила сохранить традиционные цвета флага Узбекистана в фирменной ливрее самолетов. На существующих самолетах старый логотип сохранит свою цветовую гамму, но его формы будут постепенно приведены в соответствие с новым дизайном.
Шухрат Худайкулов, председатель правления Uzbekistan Airways, заявил, что процесс обновления логотипа на всех носителях, включая салфетки, дорожные наборы, документы и самолеты, займет от полутора года до двух лет. Новый логотип будет использоваться параллельно со старым.
Новый слоган Uzbekistan Airways, «Крылья Центральной Азии», заменит предыдущий — «Безопасность. Стабильность. Комфорт». На пресс-конференции руководители компании подчеркнули, что этот слоган точно отражает роль авиакомпании как ключевого перевозчика региона, который обеспечивает связь между его различными частями и предлагает прямые рейсы в такие крупные города, как Нью-Йорк и Токио.