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Uzbekistan Airways изменила логотип

Узбекистан, Ташкент — АН Podrobno.uz. Uzbekistan Airways представила новый логотип в рамках своей стратегии развития. Обновленный дизайн характеризуется минимализмом и легкостью, сообщает корреспондент Podrobno.uz.

Источник: Podrobno.uz

Логотип остался прежним по форме — это круг с изображением птицы, но теперь он выполнен в одном цвете, как и его первая версия. Кроме того, название компании теперь написано заглавными буквами.

Компания также решила сохранить традиционные цвета флага Узбекистана в фирменной ливрее самолетов. На существующих самолетах старый логотип сохранит свою цветовую гамму, но его формы будут постепенно приведены в соответствие с новым дизайном.

Шухрат Худайкулов, председатель правления Uzbekistan Airways, заявил, что процесс обновления логотипа на всех носителях, включая салфетки, дорожные наборы, документы и самолеты, займет от полутора года до двух лет. Новый логотип будет использоваться параллельно со старым.

Новый слоган Uzbekistan Airways, «Крылья Центральной Азии», заменит предыдущий — «Безопасность. Стабильность. Комфорт». На пресс-конференции руководители компании подчеркнули, что этот слоган точно отражает роль авиакомпании как ключевого перевозчика региона, который обеспечивает связь между его различными частями и предлагает прямые рейсы в такие крупные города, как Нью-Йорк и Токио.