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Память погибших в Великой Отечественной почтили на Мамаевом кургане

Также в ночь с 21 на 22 июня у мемориального комплекса «Бронекатер БК-31» на центральной набережной прошла акция «Свеча памяти».

Источник: администрация Волгоградской области

Волгоградцы почтили память павших в годы Великой Отечественной войны на Мамаевом кургане. Среди тех, кто принял участие в акции «Завтра была война», были кадеты и курсанты академии МВД, ветераны боевых действий и участники СВО.

Вместе с ними дань подвигу участников боев и мирных жителей на главной высоте России в ночь с 21 на 22 июня отдал губернатор Андрей Бочаров. Присутствующие почтили память всех погибших в те страшные годы минутой молчания. Они поднялись с площади Героев к монументу «Родина-мать зовет!» с зажженными свечами и возложили цветы к Вечному огню.

В эту же ночь у мемориального комплекса «Бронекатер БК-31» прошла акция «Свеча памяти». Композицию из свечей со словами: «Помним! 1941−1945» сложили представители военно-исторического музея «Наследие», юнармейцы, поисковики, реконструкторы и другие участники.

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