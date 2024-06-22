Память погибших в Великой Отечественной почтили на Мамаевом кургане

Вместе с ними дань подвигу участников боев и мирных жителей на главной высоте России в ночь с 21 на 22 июня отдал губернатор Андрей Бочаров. Присутствующие почтили память всех погибших в те страшные годы минутой молчания. Они поднялись с площади Героев к монументу «Родина-мать зовет!» с зажженными свечами и возложили цветы к Вечному огню.