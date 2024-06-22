Запреты на посещение лесов сняты по всей Беларуси

В оперативных сводках МЧС при этом говорится, что за минувшие сутки крупных чрезвычайных ситуаций природного характера не было. Это означает, что не было и лесных пожаров. Хотя были случаи загорания травы и кустарников. В Гомельской области ликвидированы четыре таких пожара, но их общая площадь невелика — 0,041 га. В Минском районе был один подобный пожар (0,0005 га).