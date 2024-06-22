Запреты на посещение лесов сняты по всей Беларуси

В оперативных сводках МЧС при этом говорится, что за минувшие сутки крупных чрезвычайных ситуаций природного характера не было. Это означает, что не было и лесных пожаров. Хотя были случаи загорания травы и кустарников. В Гомельской области ликвидированы четыре таких пожара, но их общая площадь невелика — 0,041 га. В Минском районе был один подобный пожар (0,0005 га).
В основном зафиксированы происшествия техногенного характера и бытовые, причины которых — человеческий фактор. Например, в Гомеле сразу два человека получили ожоги из-за вспышек паров легковоспламеняющихся жидкостей. Один разжигал мангал, а другой заправлял бензокосу.
Белгидромет прогнозирует на 22 июня кратковременные дожди, а местами и грозы. Это касается преимущественно западных районов. Не исключены обрывы линий связи и электропередач из-за порывах ветра, которые при грозах могут быть до 14 м/с.
В целом же по стране ожидается хорошая погода. Температура — плюс 21−27, а в южных регионах до плюс 29.