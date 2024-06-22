Ричмонд
+22°
ясно
Политика
Экономика
Общество
События
Все сервисы
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Облачно, дождливо, но тепло будет в Свердловской области в выходные

Воздух прогреется до +28 градусов.

Сейчас в Ричмонде: +22° 2 м/с 83% 760 мм рт. ст. +24°

На Среднем Урале 22 и 23 июня будет довольно жарко, но облачно. По прогнозам синоптиков, днем в субботу будет местами пройдут дожди, воздух прогреется до +26 градусов.

В воскресенье ночью +18, днем столбики термометров поднимутся до +27 градусов, местами пройдут дожди.

В начале следующей недели в регионе придет похолодание. В понедельник, 24 июня, ожидается переменная облачность, кратковременный дождь, ночью +17, днем +23 градуса. 25 июня ночью воздух остынет до +13 градусов, днем +17, облачно и дождь.