Могут ли казахстанцы уйти с работы, если в офисе жарко

«Согласно приказу министра здравоохранения от 16 февраля 2022 года, можно сделать вывод и утверждать, что оптимальная температура окружающей среды для результативной работы составляет около 18−19 градусов по Цельсию. Оптимальная температура для работников, которые испытывают незначительную мышечную нагрузку и находятся в движении, составляет 18−25 градусов по Цельсию, а для тех, кто не испытывает нагрузки — 20−28 градусов по Цельсию. Для тех, чья работа связана с поднятием и перемещением тяжестей более 10 килограммов, оптимальная температура составляет от 15 до 26 градусов по Цельсию».