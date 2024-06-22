Могут ли казахстанцы уйти с работы, если в офисе жарко

Как пояснил юрист Батухан Алмазулы, согласно статье 184 Трудового кодекса работодатель обязан обеспечить температурный режим, освещение и вентиляцию, соответствующие санитарно-эпидемиологическим нормам. Если условия труда не соответствуют нормам, то сотрудник имеет право отказаться от выполнения работы.
«Зачастую люди в страхе потерять рабочие места не защищают свои права, что на руку работодателям. Однако надо понимать, что в рамках трудовых отношений, определенных трудовым договором, обе стороны — как работники, так и работодатели — заинтересованы в защите собственных интересов, поскольку эффективность и результативность компании зависят от многих факторов, в том числе от условий работы».
Батухан Алмазулы также рассказал, какой должна быть оптимальная температура для работы в офисе.
«Согласно приказу министра здравоохранения от 16 февраля 2022 года, можно сделать вывод и утверждать, что оптимальная температура окружающей среды для результативной работы составляет около 18−19 градусов по Цельсию. Оптимальная температура для работников, которые испытывают незначительную мышечную нагрузку и находятся в движении, составляет 18−25 градусов по Цельсию, а для тех, кто не испытывает нагрузки — 20−28 градусов по Цельсию. Для тех, чья работа связана с поднятием и перемещением тяжестей более 10 килограммов, оптимальная температура составляет от 15 до 26 градусов по Цельсию».
Кроме этого, Батухан Алмазулы пояснил, какие условия должны соблюдаться для тех, кто работает на улице.
«В случае работы на улице в условиях аномальной жары работодателю необходимо принимать особые меры предосторожности, потому что такие условия могут повлечь за собой разные негативные последствия, что в конечном итоге чревато судебными разбирательствами. Чтобы не допустить подобных ситуаций, у работодателей есть много вариантов действий, предусмотренных Трудовым кодексом. Также нельзя забывать, что на практике многие работодатели являются арендаторами. В таком случае ответственность за соблюдение допустимой температуры лежит на арендодателях. В зависимости от категории помещения допустимая температура воздуха варьируется от 18 до 23 градусов по Цельсию».
Батухан Алмазулы дал советы казахстанским работникам, температура в офисе которых превышает установленные нормы.
«В этой ситуации, конечно, затрагиваются не только правовые вопросы, но и моральная сторона. Все действия работника документируются, и в случае угрозы его жизни и здоровью он должен уведомить работодателя о таких обстоятельствах. Принятие правильного и обоснованного решения лежит на работодателе. В случае неправомерных действий с обеих сторон у каждого есть право обжаловать их через суд».