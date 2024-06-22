«Свеча памяти» в Петербурге: на Дворцовой появилась огненная картина

Великая Отечественная война началась 83 года назад, 22 июня 1941 года, и продлилась 1418 дней. В годы войны погибли более 27 миллионов человек. В блокадном кольце в Ленинграде оказались два с половиной миллиона человек, в том числе 400 тысяч детей.