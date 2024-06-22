5-е Всемирные игры кочевников пройдут под патронажем ЮНЕСКО

По ориентировочным оценкам, в столицу республики прибудет не менее 2000 участников из более чем 85 стран. Программа включает в себя соревнования по 20 основным и 10 показательным видам спорта, таким как конные состязания, борьба, традиционная стрельба из лука и интеллектуальные игры. Ожидается участие не только спортсменов, но и представителей культуры и науки.