Тысячи свечей зажгли в форме истребителя Ла-7 в Нижнем Новгороде

В ночь с 21 на 22 июня в парке Победы создали изображение выдающегося советского истребителя Ла-7, который по праву считается одним из лучших самолетов Второй мировой войны. Рядом с ним зажгли надпись «Нижний помнит».



Инсталляцию более чем из восьми тысяч свечей создали в рамках международной акции «Огненные картины войны», посвященной Дню памяти и скорби.



«День памяти и скорби для нас — это, прежде всего, безмерная благодарность героям, отстоявшим нашу страну в Великой Отечественной войне, самой страшной и кровопролитной в мировой истории. И 22 июня 1941 года — дата, которую мы не забудем никогда! Мы никогда не забудем героизм, безмерную доблесть и мужество наших воинов, стойкость и волю тружеников тыла. Мы всегда будем помнить! И всегда будем гордиться своей великой страной и ее героями!» — заявил заместитель председателя Законодательного собрания Нижегородской области, руководитель исполкома регионального отделения «Единой России» Алексей Антонов.



Самолет Ла-7 разрабатывался в городе Горьком известным конструктором Семеном Алексеевичем Лавочкиным. Под его руководством были созданы истребители ЛаГГ-3, Лa-5, Ла-5ФН, Ла-7, сходившие с конвейера Горьковского авиационного завода в годы Великой Отечественной войны, — на фронт отправилось более 17 тысяч самолетов.



Истребитель Ла-7 пользовался большой популярностью у летного состава, так как отличался исключительно удачным сочетанием технических данных. На фронт Ла-7 начали поступать летом 1944 года. С первых же дней они продемонстрировали превосходство над техникой противника. Именно на истребителях конструктора Лавочкина прославленный военный летчик, трижды Герой Советского Союза Иван Кожедуб сбил 62 фашистских самолета.



«Мы помним. Всегда будем помнить дату 22 июня 1941 года. И сделаем все, чтобы наши дети, внуки, правнуки и следующие поколения знали о Великой Отечественной войне и Победе, которую одержал наш народ-освободитель. Этой ночью светом зажженных свечей мы создаем огненные картины нашей истории. В Нижнем Новгороде выстроили фигуру самолета-истребителя, который в годы Великой Отечественной войны выпускал горьковский авиазавод. Это — символ вклада горьковчан в Великую Победу», — отметил руководитель Дома народного единства Роман Кошелев.



Также в этом году эта акция посвящена 120-летию со дня рождения великого земляка — легендарного летчика Валерия Чкалова. В 1942 году на собранные средства горьковчан авиазавод выпустил именные самолеты — врага громила эскадрилья «Валерий Чкалов».



Совместно с акцией «Огненные картины войны» сегодня по всей стране звучат истории будущих участников Великой Отечественной войны из 1941 года. В рамках проекта «Меня коснулась война» в Нижнем Новгороде рассказали, как встретил войну в первые ее часы ветеран Александр Иванович Большаков. Вместе со старшими братьями в тот выходной он был на рыбалке. О том, что немцы напали без объявления войны на Советский Союз, им рассказал прохожий мужчина. Этот день в корне изменил жизнь семьи будущего участника Великой Отечественной войны.



«В День памяти и скорби ежегодно мы собираемся вспомнить тех, кто ушел в Бессмертный полк — наших героев, отдавших жизнь за любовь к Родине, за мирное будущее. В память о них сегодня мы зажгли тысячи свечей, а по всей стране их зажглись миллионы! Это знак невероятного единения людей для сохранения исторической памяти», — сказала руководитель НРО ВОД «Волонтеры Победы» Мария Самоделкина.



Сегодняшней ночью «Огненные картины войны» появляются во всех Городах-героях, Городах воинской славы и Городах трудовой доблести. Участники акции выкладывают изображение из свечей, посвященное вкладу своего города, района и его жителей в Великую Победу. Все инсталляции объединяет общий лозунг — «Помним».



В ходе акции в Нижнем Новгороде прошел митинг памяти, посвященный павшим героям и всем, кто внес вклад в Победу. А воссозданное изображение с высоты транслировалось на экране, присутствующие могли оценить масштаб и общий вид инсталляции. Звучали песни военных лет, а артисты выступили с театрализованной постановкой. В завершение участники почтили память павших минутой молчания.



Организаторами акции традиционно выступили региональные отделения партии «Единая Россия» и общественного движения «Волонтеры Победы», Дом народного единства при поддержке правительства Нижегородской области. В мероприятии приняли участие представители некоммерческих общественных организаций, национально-культурных автономий, органов исполнительной и законодательной власти, силовых структур, волонтеры, неравнодушные нижегородцы.



Напомним, что в 2020 году за обеспечение бесперебойного производства военной и гражданской продукции и проявленные при этом трудовой героизм и самоотверженность Нижнему Новгороду было присвоено почетное звание «Город трудовой доблести».



Горьковчане сделали город арсеналом Победы. Победа ковалась не только на фронте, но и в тылу — предприятиями, которые были сосредоточены в регионе. Каждый второй автомобиль, каждый третий танк, каждая четвертая артустановка производились в Горьковской области.



В предыдущие годы в рамках акции в Нижнем Новгороде из свечей создавали легендарную «полуторку». Благодаря горьковским грузовикам ГАЗ-АА в войну были спасены сотни тысяч жизней, а в послевоенный период «полуторки» помогали поднимать страну из руин. Два года назад из свечей был воссоздан символ Победы — легендарный танк Т-34, который выпускался на заводе «Красное Сормово». За время войны предприятие поставило на фронт более 12 тысяч боевых машин.



В прошлом году из 10 тыс. свечей был изображён памятный знак «Трудовая доблесть России» как символа города трудовой доблести.