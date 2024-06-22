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В Ташкенте вспоминают день, когда началась Великая Отечественная война

ТАШКЕНТ, 22 июн — Sputnik. В Ташкенте на территории мемориального комплекса «Братские могилы» прошла церемония возложения цветов к Вечному огню, сообщает корреспондент Sputnik Узбекистан.

Источник: РИА "Новости"

Акцию приурочили к началу Великой Отечественной войны.

В мероприятии приняли участие Чрезвычайный и Полномочный Посол Российской Федерации в Республике Узбекистан Олег Мальгинов, представители Русского дома в Ташкенте, руководители и сотрудники дипломатических миссий ряда стран, журналисты, представители общественности и другие.

22 июня 1941 года фашистская Германия объявила войну Советскому Союзу. С этого дня началась Великая Отечественная война, которая унесла жизни десятков миллионов человек.

Также сегодня вечером на территории этого же мемориального комплекса пройдет акция «Свеча памяти».