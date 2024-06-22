В Ташкенте вспоминают день, когда началась Великая Отечественная война

В мероприятии приняли участие Чрезвычайный и Полномочный Посол Российской Федерации в Республике Узбекистан Олег Мальгинов, представители Русского дома в Ташкенте, руководители и сотрудники дипломатических миссий ряда стран, журналисты, представители общественности и другие.