В Ташкенте вспоминают день, когда началась Великая Отечественная война

Акцию приурочили к началу Великой Отечественной войны.
В мероприятии приняли участие Чрезвычайный и Полномочный Посол Российской Федерации в Республике Узбекистан Олег Мальгинов, представители Русского дома в Ташкенте, руководители и сотрудники дипломатических миссий ряда стран, журналисты, представители общественности и другие.
22 июня 1941 года фашистская Германия объявила войну Советскому Союзу. С этого дня началась Великая Отечественная война, которая унесла жизни десятков миллионов человек.
Также сегодня вечером на территории этого же мемориального комплекса пройдет акция «Свеча памяти».